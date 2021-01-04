2020年主要类型基金平均业绩（三级分类）

数据来源：中国银河证券基金研究中心

2020年，公募基金再度迎来“高光时刻”，年内新成立公募基金规模3.12万亿元，新成立百亿级爆款基金数量超40只，公募基金总规模超18万亿元创下我国公募基金的历史纪录。业绩表现上，多家基金公司也交出了优异的成绩单。

89只“翻倍基” 基民“跑赢”股民

2020年，A股创业板指暴涨60%，沪指和深成指分别上涨13.87%和38.73%。结构性行情中，公募基金也普遍取得喜人业绩，一批主动权益类基金更是表现不俗。

来自银河证券基金研究中心发布的数据显示，截至2020年12月31日，按照《中国银河证券公募基金分类体系（2020版）》的三级分类标准，2020年主要基金类型平均业绩分别为：标准股票型基金收益率54.99%，混合偏股型基金收益率59.57%，长期纯债债券型基金收益率2.69%，普通债券型基金（可投转债）收益率4.02%，货币市场基金收益率2.02%。

Choice统计数据显示，2020年主动偏股型基金表现强势，共有84只主动偏股型基金收益率超100%，若加上5只翻倍的被动指数型产品，合计有89只，创下2007年以来的新高。

其中，农银汇理工业4.0混合、农银汇理新能源主题、农银研究精选、农银汇理海棠三年定开、工银中小盘等21只基金的收益率超过120%。农银汇理基金经理赵诣一人包揽了4只翻倍基金，复制了2019年广发基金经理刘格菘的传奇。具体来看，混合型基金农银汇理工业4.0以166.56%收益率夺冠，同时也是主动权益类基金业绩冠军。农银汇理新能源主题、农银研究精选、农银汇理海棠三年定开收益率分别为163.49%、154.88%和137.53%。股票型基金冠军汇丰晋信低碳先锋则获得了134.41%的收益。工银瑞信中小盘成长、广发高端制造A、诺德价值优势、创金合信工业周期精选A全年收益率也超过130%。

2020年各家权益基金的首尾业绩差异巨大。一些股票型基金、混合型基金首尾业绩差分别超过156%、178%。部分重仓金融、地产等板块的混合型基金业绩表现欠佳，比如东方周期优选灵活配置混合、华泰柏瑞新金融地产混合等。另外，2020年在基金直播领域风生水起的汇安基金，旗下汇安资产轮动业绩表现也不如意。

2020年基民终于“跑赢”了股民。天天基金网数据显示，2020年全年基金投资者的平均收益超14%，远超此前机构公布的股民全年平均3.6%的收益。

但业内人士也提醒称：“投资者仍需保持谨慎，别只盯着排行榜买基金。2021年投资者应该适当降低预期收益。”中信建投也指出，历史业绩不代表未来，在选择基金的时候，过往业绩更多只是起反向筛选的作用。业绩排行榜只是个表现，基金的选择要透过表象去挖掘实质。

中欧基金董事长窦玉明表示，过去有些基金经理更善于利用信息优势和市场波动做短线，单兵作战也能取得不错的业绩。但现在全市场4100多只股票，基金经理更多需依赖团队的研究支持。也有市场人士指出，每年的年度业绩表现会成为公司下一年度的营销手段之一，对于基金投资者而言，在关注短期业绩的同时，公募基金需要从长期业绩来综合观察。

“抱团”高收益 新能源备受青睐

综合来看，2020年抱团重仓新能源、白酒等板块的基金多数取得了不错的业绩。从赵诣管理的基金来看，配置上仍然以5G产业链、新能源、高端制造为主。尤其2020年末新能源板块强势上涨，进一步带动基金业绩拉升。2020年三季报显示，农银汇理工业4.0混合的前十大重仓股中，包括宁德时代、通威股份、隆基股份、赣锋锂业、新宙邦等新能源相关个股。截至去年三季度末，广发高端制造的配置也以新能源为主，其前十大重仓股中有6只个股全年涨幅高于100%，除了持仓全年股价涨幅5.89倍的阳光能源和隆基股份等光伏龙头，还调入韦尔股份、北方华创等半导体龙头，以及万盛股份、桐昆股份等周期行业股。

但中信证券提示，跨年阶段要“警惕机构抱团瓦解”。排名战结束后，2021年年初机构或将迎来集中调仓时点，“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出，届时局部投机性抱团将大概率瓦解。广发高端制造股票基金经理郑澄然认为，新能源标的当前阶段性涨幅比较大，估值处于较高位置，预计股价波动会加大。

展望2021年，在不少基金经理看来，国内经济持续复苏及海外风险缓解的背景下，行情主线有望向低估值的顺周期品种切换。上投摩根基金认为，在全球复苏共振主题下，预计A股上市公司2021年盈利增速有望回到10%以上，顺周期板块配置价值上升。

中欧基金周应波指出，在经济复苏走向繁荣的背景下，主要看好三大方向机会：一是受到经济提振、经营好转的可选消费品，如汽车、家电等；二是高端制造业，疫情考验下，中国制造业产业链凸显竞争力，中国作为全球制造业中心的地位愈发巩固，化工、机械、建材等高端制造细分领域全球出口份额持续扩张，具备极强的全球竞争力；三是新兴经济领域，如智能汽车、云计算等，国内政策大力支持、庞大的需求市场、新一轮技术周期带来广阔的投资机会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)