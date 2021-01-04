商务部：中国对一带一路沿线国家投资增长24.9%
2021年01月04日08:05 | 来源：国际商报
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本报讯 商务部发布的数据显示，2020年1-11月中国对外非金融类直接投资6593.6亿元(折合950.8亿美元)，同比下降3.1%。对外承包工程新签合同额13828.2亿元（折合1994亿美元），同比下降3.7%；完成营业额8349.6亿元（折合1204亿美元），同比下降10.2%。对外劳务合作派出各类劳务人员25.5万人，11月末在外各类劳务人员63.5万人。
统计显示，1-11月中国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资159.6亿美元，同比增长24.9%，占同期总额的16.8%，比上年提升3.9个百分点。在沿线国家新签承包工程合同额1143.8亿美元，完成营业额708.7亿美元，分别占同期总额的57.4%和58.9%。 （姚文）
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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