吴 力

□本报记者 吴 力

自1月1日起，中国对883项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率，调整后的税目总数为8580个，比2020年增加31个。这是中国近年来力度较大的一次关税调整，释放了中国持续加大对外开放力度的明晰信号。一轮接一轮的降关税正惠及全球，推动中国市场加速成为世界的市场、共享的市场、大家的市场。

降关税释放强信号

抗癌药和罕见病药品原料、特殊患儿所需食品、人工心脏瓣膜及助听器医疗器械、乳清蛋白粉和乳铁蛋白等婴儿奶粉原料……新的一波降税红利来袭，从老人到幼儿，都有望收到这一份降税“红包”。

这波降税红利包括药品和药品原料、医疗器械、婴儿奶粉以及新基建或高新技术产业所需部分设备、零部件、原材料等产品，主要覆盖五大重点功能领域：一是减轻患者经济负担，提高人民生活品质；二是满足国内生产需要；三是促进航空领域的国际技术合作；四是提升空气质量，支持环保产品生产；五是鼓励国内有需求的资源性产品进口。

北京师范大学经济与工商管理学院教授、国家进口研究中心主任魏浩在接受国际商报记者采访时说道，从此次降税的具体产品来看，范围和规模都在扩大，而且针对性更强，足以彰显中国积极主动扩大对外开放的坚定决心，也体现了中国加快通过高水平开放促进经济高质量发展，满足人民日益增长的美好生活需要。

中国贸促会研究院副院长赵萍在接受国际商报记者采访时表示，关税调降之所以成为每年年初的“规定动作”，向全球释放扩大开放的强信号，主要有三大原因：一是这是中国扩大开放的既定步骤；二是这是中国推动经济高质量发展、加速在开放中构建双循环新发展格局的需要；三是随着自贸协定的签署，中国积极推动降关税措施落实。进口关税的调降终将惠及全球，惠及百姓，惠及中国经济高质量发展。

加速扩大进口效应

记者梳理国务院关税税则委员会近年来的关税调整方案发现，每年年初和年中都会有关税调整。从年初的进口关税税率调降来看，自2016年1月1日起中国降低了对部分箱包等16项消费品的进口关税，2017年1月1日起降低了对金枪鱼等16项商品的进口关税，2018年1月1日起降低了对包括工业品在内的948项商品的进口关税，2019年1月1日的调降涉及700项商品，2020年1月1日的调降涉及859项商品。自2021年7月1日起，中国还将对176项信息技术产品的最惠国税率实施第六步降税。

如此大规模的进口关税调降固然可以给消费者和高新技术产业发展直接带来利好，但也有人担心会给相关产业带来冲击。

对此，中山大学岭南学院经济学系教授、港澳珠三角研究中心副主任林江在接受国际商报记者采访时说，降关税不可避免会给国内相关产业带来压力和挑战，其影响由多方因素决定，但总体风险是可控的：一是降关税的领域经自贸协定谈判确定，考虑了产业承受度，而且鼓励进口的商品大多在国内生产不足或竞争不够，因此对产业的冲击不会太大；二是扩大进口虽然会给相关产业带来一定压力，但也可以带来示范效应，从而转化成产业发展的动力，长期来看是有利的；三是通过高质量的进口进一步激活市场，提高竞争效率，可以降低社会总体成本，相关产业亦有机会从中受益。

大连市商务局副局长李延峰在接受国际商报记者采访时强调，善用进口渠道对经济高质量发展有着重要意义。以大连为例，凭借大连港优势，当地每年会进口大量的石油、原材料及日韩消费品等。其中，石油和原材料的进口促进了大型石化项目的投资落地；芯片等中间品的进口促进了投资和人才的培养，增强了大连产业的发展能力；消费品的进口不仅让大连受益，也通过电商和中欧班列等渠道溢出到全国各地，对区域经济发展发挥着重要的拉动作用。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)