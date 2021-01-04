靖 雯

□本报记者 靖 雯

国家统计局发布的数据显示，2020年12月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.9%，非制造业商务活动指数为55.7%，综合PMI产出指数为55.1%。

制造业稳步复苏

国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，虽然2020年12月份PMI数据相比11月回落0.2个百分点，但仍继续稳居50%的荣枯线上。制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平。

分析人士称，这是中国PMI指标连续10个月处在荣枯线上的景气区间，经济将继续保持平稳恢复态势。下一阶段，经济会继续恢复，预计2021年一季度经济增速会达到两位数。

中国民生银行研究院宏观经济研究中心高级宏观分析师王静文对国际商报记者表示，12月份PMI小幅回落基本符合预期。首先从往年规律来看，12月的经济活动通常弱于11月。过去10年中，12月PMI有6次低于11月，2次高于11月，2次与11月持平，平均回落幅度为0.16个百分点。再加上今年冬天拉尼娜现象来袭，气温整体偏低，对能源的需求量加大，南方部分省区由于电力供应紧张采取拉闸限电也使工业生产受到影响。

在制造业PMI分类指数中，生产指数和新订单指数分别为54.2%和53.6%，虽比去年11月回落0.5和0.3个百分点，但均为年内次高点，且两者差值继续缩小，表明制造业保持较好增势，产需关系更趋平衡。

统计数据显示，受疫情影响，2020年一季度制造业PMI均值仅为45.9%，二季度均值快速回升至50.8%。进入三季度后，产业链供应链基本回归正常，制造业PMI连续6个月运行在51%及以上水平，且三季度和四季度制造业PMI均值分别为51.2%和51.8%，呈稳步上升态势。

光大银行金融市场部宏观分析师周茂华对国际商报记者表示，受12月份冷冬、限电等季节性因素影响，来年1月和2月国内制造业PMI指数仍有小幅回落，但由于国内外需求有望延续复苏格局，国内制造业订单保持扩张，制造业PMI有望呈现全面复苏的态势。

企业表现随规模分化

国家统计局披露的数据显示，2020年12月调查的21个行业中，分别有18个和17个行业的生产指数和新订单指数位于扩张区间，制造业供需两端呈现全面改善的态势。从12月PMI的分项数据来看，生产、新订单、产成品库存、主要原材料价格数据表现已接近甚至优于此前两轮库存周期高点时期，显示出本轮制造业的复苏周期已逐步走向成熟，向着高点迈进。

但是从不同规模企业的PMI表现来看，2020年12月小型企业的PMI仅为48.8%，甚至位于荣枯线下，与大型企业（52.7%）、中型企业（52.7%）PMI的差距有所拉大。“工业与服务业、制造业内部不同类型活动、不同群体的景气度经历了从分化到再平衡的过程。”苏宁金融研究院宏观经济研究中心副主任陶金对国际商报记者表示，中型企业对工业需求的适应性最强，产能利用率调整迅速，也承接了相当部分的外贸新订单。小企业则由于前期破产较多、招工难、出口订单份额减少等恢复速度较慢，后续仍需政策呵护。

周茂华认为，2020年12月石油加工、钢铁、有色金属等上游行业的价格指数超过70.0%，主要原材料购进价格指数和出厂价格指数分别比11月提升了5.4和2.4个百分点。原材料价格上升的速度显著高于工业品出厂价格，这也会导致上游企业对中下游企业的利润造成挤压。当工业品出厂价格指数和主要原材料指数的价差下行时，小型企业的景气度往往出现下行。

2020年12月非制造业商务活动指数为55.7%，比11月下降0.7个百分点，但仍高位运行，连续10个月高于荣枯线。如建筑业商务活动指数为60.7%，其中土木工程建筑业商务活动指数为63.2%，比11月上升6.6个百分点。

服务业方面，与制造业密切相关的生产性服务业，其景气指数、价格指数均明显高于生活性服务业。受冬季疫情散发影响，餐饮行业商务活动指数位于临界点以下。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)