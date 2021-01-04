日前，奥园英德巧克力王国在广东省英德市开园。据了解，奥园英德巧克力王国是由中国奥园集团投资兴建、中国文旅集团运营管理的全业态全域旅游度假胜地。其中包含由欧洲团队担纲设计的巧克力乐园、国家级英伦风情英红茶产业特色旅游小镇、全季节水上度假目的地和英德首家国际品牌酒店等。

奥园相关负责人介绍说，该乐园开园后预计年接待游客超过300万人次，带动地方旅游、文化、餐饮、商业等行业的发展，成为粤北经济的“文化+旅游”绿色发展新引擎。

奥园英德巧克力王国是奥园（英德）心花小镇其中一个板块。首期建设有巧克力乐园、茶与巧克力小镇、英德泉林水世界、英德奥园希尔顿逸林度假酒店等主题区域。其中，英德奥园希尔顿逸林度假酒店和英德泉林水世界已于今年9月29日开业，国庆假期接待游客突破10万。

中国奥园集团党委书记、总裁郭梓宁在致辞中表示，旅游业是扩大内需、促进消费的重要领域，奥园坚持做强主业的同时，高度重视文旅业务板块，奥园英德巧克力王国的开业，将全方位带动地方旅游、文化、餐饮、商业、现代农业等行业发展，更好地助力英德建设全省乡村振兴示范区和全国休闲旅游目的地。

比利时驻广州总领事馆商务领事费夏娃对中国奥园邀请来自比利时的设计公司担纲设计奥园英德巧克力王国致以谢意，表示通过数年的紧密合作，奥园英德巧克力王国项目不仅见证了中国文旅产业的高品质快速发展，而且也成为了跨国界合作的典范。

奥园英德巧克力王国主要围绕巧克力为主题，提取“糖、奶、可可”等一系列元素，对园区内各个业态进行规划及建设，打造了一批“网红”游乐项目和建筑，为游客提供可玩、可闻、可尝、可学的全新游玩体验。

其中，巧克力乐园整体设计风格围绕巧克力制作原料，分为可可部落、巧克力工厂、糖云国、奶溪国、可可洞国五大区域，每个区域巧克力特色显著。如设有专业的巧克力流水生产线，游客可亲眼目睹巧克力生产过程并参与其中，在奶溪国还建有20多层楼高、由“巧克力、奶油、甜筒”建成的城堡。

奥园相关负责人表示，奥园英德巧克力王国开园后，预计年接待游客超300万人次，直接和间接提供超过1万个就业岗位，将进一步带动英德文旅行业发展，丰富当地的旅游业态，打造出“欢乐经济”产业链，推动粤北全域旅游建设，打造辐射粤港澳大湾区文旅新地标。 （许维娜）

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