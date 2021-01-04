人民网北京1月4日电（许维娜）据国家发展改革委消息，日前，国家发展改革委社会司组织召开了黄河国家文化公园建设启动暨大运河、长城、长征国家文化公园建设推进视频会，进一步明确了各地发展改革部门推进国家文化公园建设的总任务和总要求，并就启动黄河国家文化公园建设作具体部署。

会议强调，长城、大运河、长征、黄河是中华民族的代表符号和中华文明的典型象征，各地要把国家文化公园建设作为一项重要的政治任务，切实增强责任感、使命感，将其建设成为传承中华文明的历史文化长廊、凝聚中国力量的共同精神家园、提升人民生活品质的文旅体验空间，真正打造成为中华文化的重要标志。

会议要求，各地要深刻认识国家文化公园在国家标准、文化定位、线性遗产、精神价值方面的特殊意义，按照保护优先、文化引领、四大分区、五大工程的总体要求，坚持共抓大保护不搞大开发、坚持文化引领弘扬民族精神、坚持以人民为中心的发展思想、坚持国家标准高质量建设、坚持因地制宜分类推进，严防大拆大建、严防以假乱真、严防千篇一律、严防过度市场化、严防新增地方债务，确保各项工作开好局、迈好步。

会议指出，各地发展改革部门要按照领导小组第一次会议的明确要求，牵头扎实推进大运河、黄河两大文化公园建设，并结合职能积极配合其他部门开展长城、长征国家文化公园建设，高质量做好规划编制和实施、标志性项目谋划和建设、文物保护和文旅融合、建立健全协调机制等重点工作。

会议明确，按照中办、国办印发的《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》和领导小组印发的《黄河国家文化公园建设实施方案》，抓紧建立工作协调机制，尽早启动分省规划研究编制工作，有效推进各项任务落实落地。

国家发展改革委社会司表示，下一步将抓紧牵头研究编制大运河、黄河国家文化公园建设保护规划，指导有关省份编制出台分省规划，并继续通过编辑典型案例、召开现场会议、组织经验交流、加强督促指导等方式，推动形成国家文化公园整体有序推进的良好格局。

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