2020年，万达集团全年新开业45个万达广场、74家万达影城、14家万达酒店，累计为社会创造服务业就业超过15.4万人，其中大学生超7.8万人。

就业是“六稳” “六保”之首，万达集团相关负责人表示，“稳就业”“保就业”是最大的企业社会责任。五月初万达集团就明确全年开业45个万达广场目标不变，因为保开业，就是保就业。

据悉，万达广场既是现代服务业也是劳动密集型行业，就业岗位种类多样，具有很强的包容性，适合不同层次、不同年龄的城市人群就业。以往万达广场就业中大学生比例约占40%，针对2020年应届大学毕业生数量大、受疫情影响就业压力大的情况，万达集团要求各地企业加大招聘大学生力度，确保万达广场今年新增就业中大学生比例达到50%左右。

截至2020年底，全国开业的368座万达广场创造就业岗位总量超过151.1万个，其中大学生69.1万人。（许维娜）

(责编：许维娜、夏晓伦)