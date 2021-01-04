惠达卫浴上演十城灯光秀
2021年01月04日16:14 | 来源：人民网-财经频道
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2020年12月30日－2021年1月1日，惠达卫浴在北京、上海、广州、天津、长沙、重庆、成都、西安、郑州、济南十个城市地标建筑开启灯光秀。
据了解，惠达卫浴本次灯光秀的主题为“全球卫浴，中国惠达，#为2021打CALL”，并同时开启微博百家蓝V互动，为新年打CALL，和网友互动说出2021的新年愿望，开启下一个十年。
2020年三季度以来，抓住内需成为经济增长的主要手段，惠达卫浴加大了招商，增设、升级经销商门店。惠达卫浴相关负责人介绍说，通过洞察2021年消费趋势，已计划推出多样化产品，调整品牌、市场策略，加大门店升级、招商力度等行动，并提出“勠力同心，开疆拓土，优胜劣汰、勇争第一”16字方针，作为2021年业绩实现飞跃式增长的重要前提和任务。结合本次灯光秀的上演，为开启新十年，打下坚实基础。
惠达卫浴总裁王彦庆表示：“此前，我们开展了‘创变新生－开启新十年’为主题的惠达卫浴2021营销峰会，本次借助十个城市地标开启灯光秀，以传播正能量为主旨，鼓励为2021打CALL，为国家打CALL，为千千万万默默付出的医者打CALL。同时，惠达卫浴将持续起到榜样作用，不断加速产品升级，调整产品结构，通过技术创新带动产业升级，并全速推进新型城镇化建设中老旧小区改造、‘新基建’工程。”（许维娜）
(责编：许维娜、夏晓伦)
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