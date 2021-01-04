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德新交运拟购致宏精密进军智能制造

2021年01月04日16:41 | 来源：人民网-财经频道
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近日，德力西集团旗下上市公司德新交运发布公告称，拟以现金6.9亿元收购东莞致宏精密100%股权，从而新增锂电池裁切精密模具业务，构建“道路运输+智能制造”的双核驱动模式。

据德新交运《重大资产购买报告书（草案）》透露，本次交易中，德新交运拟支付现金6.9亿元购买赣州致宏、健和投资、东莞致富和东莞致宏合计持有的致宏精密100%的股权，交易完成后，上市公司将持有致宏精密100%的股权，标的公司将成为上市公司全资子公司。

近年来，随着锂电池更大规模的商用与快速升级换代，消费型锂电池和动力电池的能量密度都在不断提高，对电芯裁切工艺的精密度也提出了更高的要求。目前锂电池自动化生产设备已基本实现国产化，而电芯制作设备（模切机/卷绕机/叠片机）配套的重要零部件——裁切模具，在2018年以前却仍极度依赖日韩进口，国产化率不足30%，价格也较为高昂。

据了解，致宏精密是一家自动化精密零部件生产企业，该核心团队在精密制造领域已有20多年的经验积累。致宏精密锂电池电芯裁切领域的生产工艺水平已经在产品加工精度、一致性、稳定性、寿命、后续维护的及时性、新产品开发方面具备一定优势。

目前，致宏精密已成为宁德新能源供应商为苹果、华为提供各系列产品电池的设计服务、生产线模具；为比亚迪刀片电池提供模切刀产品；为全国最大的二轮电动车电池供应商星恒电源提供裁切模具；为孚能科技、超业精密、先导智能、重庆紫建、瑞浦能源等锂电池裁切模具主要供应商。

德新交运表示，近年来公司主营的道路运输业务面临铁路运输、航空运输日益激烈的竞争，单一业态下面临较大经营压力。本次交易完成后，公司将新增锂电池裁切精密模具业务，形成“道路运输+智能制造”的双核驱动模式，有助于上市公司优化产业布局、丰富业务类型、提升资产质量、拓展发展空间，下游市场更加广阔，主营业务市场竞争力、持续经营能力和抗风险能力得到显著增强。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)

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