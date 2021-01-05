本报北京1月4日电 （记者李心萍）记者从国家邮政局1月4日举行的2021年全国邮政管理工作会上获悉：经过初步测算，预计2020年全年全国邮政业完成业务收入1.1万亿元，其中快递业务量和业务收入分别完成830亿件和8750亿元，同比分别增长30.8%和16.7%。全行业新增社会就业20万人以上，支撑网络零售额10万亿元以上。

“快递进村”工程取得积极进展。2020年，国家邮政局出台“快递进村”三年行动方案。截至2020年年底，农村地区收投快件超过300亿件，快递网点基本实现乡镇全覆盖，直投到村比例超过50%。

行业发展质效显著增强。航空快递运能不断增强，全行业专用货机增加至124架；人工智能、大数据、物联网、区块链和北斗导航等新技术新产品加快应用，配备全自动分拣系统的分拨枢纽超过370个。快递电子运单、循环中转袋基本实现全覆盖，绿色发展初见成效。

会议提出，2021年国家邮政局将深入推进“快递进村”，力争到2021年年底东部地区基本实现快递服务直投到村，中、西部地区建制村快递服务通达率达80%和60%。加快推动“快递进厂”，引导企业加强快运物流网络建设，提升供应链服务水平，在制造业集聚区建设一批快递业与制造业深度融合发展先行区等。

《 人民日报 》（ 2021年01月05日 10 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)