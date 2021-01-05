人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 海外版 中国汽车报 中国能源报 市场报网络版 健康时报 证券时报 国际金融报 新闻战线 人民论坛 人民周刊 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 讽刺与幽默 中国城市报

旗下网站

人民视觉 环球网 人民在线 海外网 公开课 金报电子 人民视讯 人民棋牌 人民科技 人民智作 人民网研究院 人民运营
人民网>>财经

二〇二〇年

快递业务量达八百三十亿件

网点基本实现乡镇全覆盖

2021年01月05日05:03 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月4日电  （记者李心萍）记者从国家邮政局1月4日举行的2021年全国邮政管理工作会上获悉：经过初步测算，预计2020年全年全国邮政业完成业务收入1.1万亿元，其中快递业务量和业务收入分别完成830亿件和8750亿元，同比分别增长30.8%和16.7%。全行业新增社会就业20万人以上，支撑网络零售额10万亿元以上。

　　“快递进村”工程取得积极进展。2020年，国家邮政局出台“快递进村”三年行动方案。截至2020年年底，农村地区收投快件超过300亿件，快递网点基本实现乡镇全覆盖，直投到村比例超过50%。

　　行业发展质效显著增强。航空快递运能不断增强，全行业专用货机增加至124架；人工智能、大数据、物联网、区块链和北斗导航等新技术新产品加快应用，配备全自动分拣系统的分拨枢纽超过370个。快递电子运单、循环中转袋基本实现全覆盖，绿色发展初见成效。

　　会议提出，2021年国家邮政局将深入推进“快递进村”，力争到2021年年底东部地区基本实现快递服务直投到村，中、西部地区建制村快递服务通达率达80%和60%。加快推动“快递进厂”，引导企业加强快运物流网络建设，提升供应链服务水平，在制造业集聚区建设一批快递业与制造业深度融合发展先行区等。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月05日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
统计局：12月采购经理指数继续位于年内较高运行水平
　　人民网北京12月31日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，12月份，我国经济恢复向好势头继续巩固，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%，分别低于上月0.2、0.7和0.6个百分点，均继续位于年内较高运行水平，连续10个月保持在荣枯线以上。 制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度，制造业复苏步伐有所加快，12月份制造业PMI为51.9%，虽略有回落，但仅比上月的年内高点低0.2个百分点，制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平。…
两部门印发办法 小额政府采购项目原则上预留给中小企业
　　本报北京12月29日电  （记者曲哲涵）为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》并于日前印发。 《办法》要求主管预算单位要组织评估本部门及所属单位政府采购项目，对适宜由中小企业提供的，预留采购份额专门面向中小企业采购。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved