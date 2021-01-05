去年前11月
互联网和相关服务业利润增速回升
2021年01月05日05:03 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京1月4日电 （记者韩鑫）记者近日从工信部获悉：2020年1—11月，我国规模以上互联网和相关服务企业（简称互联网企业）完成业务收入11466亿元，同比增长12.7%，增速较1—10月回落0.4个百分点。与此同时，行业利润增速小幅回升，前11月，全行业实现营业利润1193亿元，同比增长9.9%，增速较1—10月回升1.1个百分点。
去年前11个月，在业务收入稳中有落的情况下，互联网和相关服务业利润增速呈现回升态势，原因为何？
赛迪智库工业经济研究所所长关兵分析，一方面，受疫情影响，在线办公、远程医疗、线上教育等互联网新模式新业态加速成长，迸发出行业发展新活力。另一方面，工业生产稳步恢复，也有效带动相关互联网平台服务收入稳步增长，收入与成本增速差有所扩大使得全行业利润稳中回升。
“去年前11月主要指标向好，为行业下阶段稳步发展奠定了基础。”关兵认为，展望2021年，随着互联网普及率的进一步提升、各类互联网平台的蓬勃兴起，互联网和相关服务业有望保持回升态势。“未来新基建的持续推进、数字经济蓬勃发展以及扩大内需战略的实施，将为我国互联网和相关服务业提供更多发展机遇。”
《 人民日报 》（ 2021年01月05日 10 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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