本报记者 马 晨

从京台高速永清县曹家务出口驶出，右侧是一片波浪形建筑群……这里，就是北京疏解非首都功能重点承接项目——位于河北廊坊永清县的云裳小镇。

最近，29岁的服装销售主管李远杰经常往返于小镇和北京之间，“我们独立自主设计的服装品牌在北京新开了几家线下销售店，业绩不错。”

4年前，李远杰所在的服饰公司第一批从北京大红门服装批发市场搬迁入驻云裳小镇。

“公司在这里买下2800多平方米的新店铺，面积比原来扩大了3倍，我们更想打造企业升级版。”在李远杰看来，大城市虽然销售渠道宽，但经营成本高，发展空间小，不能满足企业转型的需求。

扎根“新乐土”，发展空间更广阔。“依托京津两大城市的创新资源和消费市场，公司立足自主研发，年销售额从原来的2亿元增长到10亿元。”李远杰说，经过4年发展，公司已从原来传统的面辅料批发销售发展到集研发设计、面料加工、服装生产、创立品牌于一体的综合性服装企业，产品畅销国内一线城市以及国际市场。

抓住企业需求，聚合全产业链。云裳小镇规划建设服饰商贸、服饰博览、服饰会展、服饰双创、服饰品牌基地和舒适宜居区六大板块，形成集时尚设计、研发、生产、培训、品牌发布、跨境营销及创业创新于一体的全产业链集群，为转移商户搭建了充足空间，培植了发展沃土。

“小镇2017年正式运营，目前入驻北京服饰商户3800多家。要想不断提升小镇在京津冀乃至全国服饰产业发展中的地位和影响力，引进高水准的独立设计师和团队很重要。”云裳小镇副总裁宋涧响介绍。

以设计研发和高级定制为基础，云裳小镇着重打造“云裳时尚创意谷”，依托京津雄厚的时尚设计师资源，创立“时尚设计师创意部落和服饰定制创业群落”。小镇经常邀请中央民族大学、北京服装学院等院校师生前来教学实践，并定期举办设计展和时装秀。目前，小镇已吸引独立设计师与高级定制工作室百余家。

很难想象，如今车水马龙、人流如织，处处透着时尚气息的小镇，曾经是一片沙荒地，与时尚毫不沾边。

永清是传统农业大县，位于北京、天津和雄安新区交汇处，与北京大兴国际机场和京雄城际铁路、首都环线高速相距均不到10公里。随着京津冀协同发展的深入推进，永清依托区位优势，打造中国北方服装产业创新发展新高地。

早上7点，永清县本地青年创业者刘青松便在自家服饰店开始了一天的忙碌……

2018年，眼看家门口的小镇越来越红火，刘青松心动了：在小镇临时过渡区承租了一个店面，“临时区3年不收租金，免费使用。小镇稳定的客流量，让我第一年销售额就超过100万元。”

目前，云裳小镇从业人员近万人，其中吸纳本地就业人口2500余人，年经营额超过50亿元，累计缴纳税金2.6亿元。二期项目也正在筹建中……

2018年11月，云裳小镇被列为“国家纺织服装创意设计试点园区”。北京·亦庄永清高新区、浙商新城、鑫海鞋城……以云裳小镇为中心，永清县重点打造了多个服装产业承接平台，服装创新设计产业逐渐成为推动区域经济转型发展的新动力。

《 人民日报 》（ 2021年01月05日 06 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)