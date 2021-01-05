本报北京1月4日电 （记者严冰）记者从4日召开的国铁集团工作会议上获悉：“十三五”期间，全国铁路营业里程由12.1万公里增加到14.63万公里、增长20.9%，高铁由1.98万公里增加到3.79万公里、翻了近一番，“四纵四横”高铁网提前建成，“八纵八横”高铁网加密成型。国家铁路完成旅客发送量149亿人次，其中动车组发送90亿人次，较“十二五”分别增长41%、152%。

去年，全国铁路完成固定资产投资7819亿元，新线投产4933公里，新开工项目20个。国家铁路完成货物发送量35.8亿吨，同比增长4.1%；完成旅客发送量21.6亿人次，全面推行电子客票，旅客持身份证可在全国2878个高铁和普铁车站“一证通行”。

同时，铁路“走出去”迈出坚实步伐，全年开行中欧班列1.24万列、发送113.5万标箱，同比分别增长50%、56%；全年开行西部陆海新通道班列3600列、发送19万标箱，同比分别增长73%、80%。

2021年，国家铁路预计完成旅客发送量31.12亿人次、同比增长43.7%，货物发送量37亿吨、同比增长3.4%；扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线3700公里左右。

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