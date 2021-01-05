据新华社北京1月4日电 （记者王雨萧）记者4日从商务部了解到，2021年元旦假期期间，全国消费市场运行平稳有序，供销顺畅活跃，生活必需品供应充足。据商务部监测，节日三天，全国重点零售企业日均销售额同比增长6.2%。

商务部消费促进司相关负责人介绍，节日期间，各地促销活动精彩纷呈。银联商务数据显示，全国重点监测商户线下消费规模同比增长7.4%。据商务部监测，节日三天，重点零售企业食品、服装、家电数码、珠宝首饰日均销售额同比分别增长3.5%、22.8%、9.9%和10.3%。海南7家离岛免税店销售额同比增长213%。

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