商务部：元旦假期重点零售企业日均销售额增长6.2%
2021年01月05日07:44 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社北京1月4日电 （记者王雨萧）记者4日从商务部了解到，2021年元旦假期期间，全国消费市场运行平稳有序，供销顺畅活跃，生活必需品供应充足。据商务部监测，节日三天，全国重点零售企业日均销售额同比增长6.2%。
商务部消费促进司相关负责人介绍，节日期间，各地促销活动精彩纷呈。银联商务数据显示，全国重点监测商户线下消费规模同比增长7.4%。据商务部监测，节日三天，重点零售企业食品、服装、家电数码、珠宝首饰日均销售额同比分别增长3.5%、22.8%、9.9%和10.3%。海南7家离岛免税店销售额同比增长213%。
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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