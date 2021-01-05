上海2700亿元重大项目集中开工
2021年01月05日07:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报上海1月4日电 （记者谢卫群）2021年首个工作日，上海市64个重大项目集中开工，总投资超2700亿元。同日，“张江在线”和“长阳秀带”两个在线新经济生态园亮相，标志着上海正式启动建设以“在线新经济”为特色的世界级创新地标。
此次集中开工的项目中，重大产业和科创项目52个，涵盖集成电路、生物医药、人工智能、在线新经济、航空航天、新材料、高端装备和金融、贸易等多个领域；基础设施、租赁住房等重大项目12个，涉及杨高路改建工程、海滨污水处理厂扩建工程等重要民生工程。
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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