新华社武汉1月4日电 （记者李思远）截至2020年12月31日24时，在确保三峡工程全面发挥防洪、航运、水资源利用等综合效益的前提下，三峡电站2020年全年累计生产清洁电能1118亿千瓦时，打破了此前南美洲伊泰普水电站于2016年创造并保持的1030.98亿千瓦时的单座水电站年发电量世界纪录。

三峡电厂厂长陈辉介绍，2020年初，在疫情防控关键阶段，三峡电站持续加大电站出力和调峰量，送往华东、华中、南方等省市的清洁电能达到历史同期最高值，为我国疫情防控和复工复产提供了强有力的基础能源保障。

2020年汛期，长江流域共发生5次编号洪水，最大洪峰达75000立方米每秒。防洪是三峡工程的首要任务，三峡集团严格落实汛期三峡工程各项风险管控措施，优化调度拦洪削峰，为长江流域防汛减灾发挥了骨干作用。

2020年12月以来，受寒潮影响，三峡电站部分受电区域气温偏低，采暖用电负荷加速释放，电力供应缺口大。三峡电站积极开展“抗寒潮、保供电”迎峰度冬工作，2020年12月12日至30日紧急调整运行方式，合理安排机组检修，高峰期增开机组8台，日均出力较寒潮前最大增加329万千瓦，累计发电量超过37亿千瓦时，及时弥补了用电缺口。

初步测算，三峡电站2020年所生产的1118亿千瓦时清洁电能，与燃煤发电相比，可替代标准煤约3439万吨，减排二氧化碳约9402万吨、二氧化硫2.24万吨、氮氧化物2.12万吨，相当于种植37万公顷阔叶林。

三峡电站是我国“西电东送”和“南北互供”骨干电源点，2018年，年发电量达1016亿千瓦时，首次突破1000亿千瓦时大关。

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