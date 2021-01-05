河南首个南水北调调蓄工程开建
2021年01月05日07:45 | 来源：人民网－人民日报海外版
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据新华社郑州电 （记者张浩然）记者从河南省水利厅获悉，河南省首个南水北调调蓄工程——观音寺调蓄工程已于近日开工建设。
据介绍，观音寺调蓄工程位于新郑市南部约9公里处，处于沂水河上游，距南水北调中线工程总干渠左岸2.5公里。工程主要包括上、下调蓄水库和抽水蓄能电站，规划总库容3.28亿立方米，规划抽水蓄能电站装机规模800兆瓦，工程静态总投资约为175亿元。
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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