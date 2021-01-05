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报告显示：房地产行业转型加速

本报记者  王俊岭
2021年01月05日07:46 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，贝壳研究院在京举办了2020年度报告发布会，发布了《数字化居住：2021年新居住展望》报告，对2021年房地产市场发展进行了分析和展望。报告认为，中国房地产市场已经走过了大规模投资建设的历史阶段，未来更多是要解决结构问题。随着人们对房屋品质和居住综合环境提出更高要求，房地产行业转型步伐将明显加快。

　　房地产营销数字化程度将进一步提高。2020年，开发商尝试“线上售楼处”和直播等形式拓展了线上获客渠道，是传统线下营销方式的补充。由于开发时间短、缺少产品经验和市场验证，线上平台实际的使用价值有限。展望未来，在城镇化深化、人口红利消退的背景下，数字经济成为经济高质量发展和创新的核心驱动力之一。居住服务业进入智能化阶段，在房、人、流程等方面的线上化将加速，为消费者提供更多的选择权和更好的服务品质与体验，同时也为服务者的品质与效率赋能。

　　房企将围绕上下游产业链转型。报告认为，房地产企业正处于平衡中期基本盘与多元化转型的关键期。未来，越来越多的房企有望在强化内生能力的同时，把握未来的转型关键期持续布局多元化业务板块，与“十四五”发展战略相结合，以科技为支持工具，布局物业管理、健康养老、人工智能与租赁业务等上下游产业链。

　　房地产经纪业务职业化程度提升。一方面，房地产经纪公司从过去的竞争为主转向现在的竞合为主，垂直领域的分化越来越明显，经纪机构和经纪人之间的房源共享联卖机制正在构建；另一方面，行业信息化水平大幅提升，移动互联网和大数据、VR、AI等新技术在行业内得到广泛应用，房地产经纪服务将加速向专业化、标准化、技术化方向发展。

　　“2020年，我们看到房地产行业出现了很多新的现象：互联网对居住服务的渗透进一步加深，VR看房、直播卖房等新的营销方式层出不穷。这些变化的背后，实际上是经济、人口、技术、监管等多种因素交织影响的结果。”贝壳研究院院长李文杰说，下一个五年，是数字化技术对居住领域各行业、各环节重塑的五年。数字化与居住的融合正在撬动巨大的新市场。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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