大风大浪的2020年已经离我们远去，不少人离财富自由更近了一步，尤其是科创板上市公司的大股东们。

小编带大家来看一看过去一年科创板那些富豪们的致富路径。

科创板自设立以来，一直处在“聚光灯”之下。开市以来，科创板常被打趣称作是一个“造富工厂”。截至当前，科创板已“批量生产”了超过百位的亿万富翁。这里头，有知名的企业家和资本家，有科研“大佬”，亦有天才少年，还有“女强人”，其中不乏一些市场所熟知的面孔。《国际金融报》记者简单梳理了最新的科创板百亿富豪排名情况。

科创板新晋首富

在最新科创板亿万富豪榜单中，位居榜首的是华熙生物的实际控制人赵燕。

从履历来看，赵燕是一位不折不扣的“女强人”。

出身于1966年的赵燕毕业于美国福坦莫大学，取得了工商管理硕士学位。早在上个世纪80年代，她便成立了华熙国际投资集团，主要从事金融和房产领域，其中还参与投建了北京五棵松体育馆。不过，这位“女强人”早期所从事的事业与玻尿酸并没有“半毛钱”的关系。

根据坊间资料，直到2000年，已事业有成的赵燕无意间结识了从事透明质酸发研究的郭学平，凭借对未来玻尿酸市场的敏锐判断力，她决定投入资金创办华熙生物。

2008年，华熙生物登陆港股，并于2017年私有化退市；2019年11月，这家“透明质酸全球产业龙头”登陆了科创板，目前总市值已超700亿元。如今的华熙生物已发展为一家以透明质酸微生物发酵生产技术为核心的高新技术企业。

截至目前，赵燕通过华熙昕宇投资间接持股公司59.06%的股权，按照华熙生物2020年12月30日收盘价来计算，其持股的股份对应的市值达到约383.93亿元，一跃成为新晋的科创板首富。

另外，天眼查信息显示，赵燕目前共对192家企业拥有控制权，担任20家公司的法定代表人，以及在39家公司任高管。

最“豪”夫妻档

“我能想到最浪漫的事，就是和你去科创板敲钟”。

对于共同打拼事业的夫妻来说，双方既是家人，又是工作上的伙伴。科创板的企业中不乏“夫妻档”，其中为人津津乐道的便属“科创板第一股”华兴源创的陈文源、张茜夫妇。

十五年前的那个夏天，陈文源与张茜两人拿出了100万元，合伙创办了华兴有限。创办公司之前，陈文源曾担任过技术员、业务经理、副总经理等职位，而张茜则曾任苏州市耐得信息网络技术有限公司行政部部长一职。

公开信息显示，华兴源创主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售，产品主要应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。2020年7月，公司登陆上交所，成为科创板首批挂牌上市的企业之一。

值得一提的是，在科创板鸣锣开市的第一天，陈文源、张茜夫妇便荣登榜首，以约207亿元的身价占据科创板首富的位置；此外，这对夫妻此前还登上了2019年“胡润百富榜”的榜单。根据2020年12月30日的收盘数据，两人持股市值约为118.57亿元。

记者注意到，除了陈文源、张茜夫妇之外，科创板中的“夫妻档”还有诸如晶晨股份的John Zhong、Yeeping Chen Zhong，方邦股份的实际控制人苏陟、李冬梅夫妇，沃尔德的陈继锋、杨诺夫妇，以及航天宏图的张燕、王宇翔夫妇等。

年少成名的创始人

说起今年受人关注的“芯片股”，寒武纪也算的上其中一个。

2020年7月，这家头顶着“AI芯片”光环的公司登上了科创板的舞台，虽带着市场的诸多质疑之声，寒武纪上市首日仍大涨超280%，总市值一度突破1000亿元大关。

随着这家成立仅4年的初创公司的上市，其幕后的创始人陈天石也进入了大众的视野。

从履历上看，这位85后创始人可以称得上是个天才。出身于1985年的陈天石，15岁时便考入了中科大少年班；25岁毕业于中国科学技术大学计算机学院，获工学博士学位；同年进入中国科学院计算技术研究所工作，曾担任研究员（正高级职称）、博士生导师等职位。

记者从公开资料了解到，在博士毕业后，由于其哥哥陈云霁正在参与一个芯片项目，陈天石也加入了这项工作，自此走上了AI芯片的研发事业。

2016年，陈天石团队与中科院计算所下的北京中科算源资产管理有限公司共同出资设立了寒武纪，AI芯片企业由此诞生。至于为何取名寒武纪，寓意在于用地质学上生命大爆发时代来进行比喻，希望公司开启人工智能的新纪元。

截至2020年12月30日，作为公司的创始人、董事长及总经理，陈天石持股寒武纪29.87%的股份，对应市值为164.66亿元。

百亿“父子档”

“打虎亲兄弟，上阵父子兵”。除了“夫妻档”，父子搭档在科创板企业中也不少见，譬如杭可科技。

招股书中给出的杭可科技成立时间是2011年，实际上，公司的历史最早可以追溯到上个世纪80年代。

据悉，1984年，杭州可靠性专用仪器厂成立，这也系杭可科技的前身；1998年，公司改制为股份合作制；2011年，浙江杭可科技有限公司随之成立，并于2015年整体变更为股份有限公司。发展至今，公司主要从事各类可充电电池，特别是锂离子电池生产线后处理系统的设计、研发、生产与销售。

杭可科技走到现在，实控人曹骥、曹政父子属实功不可没。

1984年，曹骥创办杭可仪并担任厂长，随后担任改制后的杭可仪董事长、总经理，目前任杭可科技的董事长兼总经理，可以说一手将公司打造为如今的上市公司；其子曹政于2008年开始加入到父亲事业中，目前担任杭可科技的董事、副总经理、销售部部长。

根据2020年12月30日的收盘数据，曹骥、曹政父子共计持股杭可科技47.85%的股权（其中曹骥持股46.79%、曹政持股1.06%），对应目前的市值达到142.95亿元。

隐藏的大赢家

除了明面儿上的“大咖”，科创板还有一位隐藏的富豪：雷军。

金山办公系雷军实际控制的上市公司，于2019年11月登陆科创板。截至2020年12月30日，金山办公总市值为1709.25亿元。

据悉，在公开上市前，雷军通过金山软件、奇文二维、奇文五维等间接持股公司11.99%的股权。发行上市后，其目前持股比例仍有约6.59%，而这部分的市值便已有约112.64亿元。

即使抛开实际控股的金山办公不谈，雷军也可谓一名“投资达人”。

记者从上市公司公告中了解到，小米集团的全资子公司People Better Limited持有晶晨股份3.16%的股权；湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）持有另一家科创板上市公司方邦股份200万股；小米集团旗下的天津金米投资合伙企业（有限合伙）分别持股石头科技、乐鑫科技的8.89%、1.88%的股权（持股比例均参考2020年三季度末的披露数据）。

除了上述企业外，雷军还直接或间接持股了诸如九号智能、创鑫激光（仍在排队的科创板企业）、聚辰股份，投资覆盖了智能电视芯片、服务类机器人、光学器件、激光器制造、电磁屏蔽膜等多个领域。

不过，值得一提的是，根据科创板的相关规定，自公司股票上市之日起36个月内，控股股东及实际控制人不得减持首发前股份；而针对未盈利的公司，规定则有更严格的减持限制。因此，现在这些实控人虽身价上亿元，目前还只是“纸上富贵”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)