陶凤 王晨婷

1月4日，中国国家铁路集团有限公司召开2020年度工作会议，晒出2020年“铁路成绩单”。2020年，全国铁路完成固定资产投资7819亿元。国铁集团董事长、党组书记陆东福说，2021年，国铁集团将扎实推进川藏铁路等国家重点工程，逐步推广高铁票价差异化的浮动定价机制等服务举措。

根据国铁集团工作目标，2021年国家铁路预计将运送旅客31.12亿人，同比增长43.7%，发送货物量37亿吨，同比增长3.4%，铁路经营总收入预计为11770亿元。国家铁路将投产新线3700公里左右。

固投七年来首次低于8000亿元

国铁集团表示，2020年，全国铁路完成固定资产投资7819亿元，较年初计划增加719亿元，其中基本建设投资完成5550亿元以上，超过2019年水平。

值得一提的是，这是2014年以来铁路固定投资首次低于8000亿元。2020年受疫情影响，一季度铁路固定投资跌破800亿元；二季度，国铁集团调整了铁路投资计划，铁路投资猛增，上半年全国铁路固定资产投资目标超额完成，累计完成3258亿元，同比增长1.2%；三季度铁路投资微降。

在交通部管理干部学院教授张柱庭看来，这并不是什么太大的问题。“主要是铁路建设是以国家投资为主体的，在经济困难时期依然保持在这个高度，还是难能可贵的。而且全国的铁路固投也包含一部分社会的投资，整体与往年应该还是基本持平的。”

不过，2020年投产新线超目标完成。京雄城际、银西高铁、郑太高铁、连镇高铁、盐通高铁、沪苏通铁路、格库铁路、大临铁路等多条新线顺利开通运营，累计投产里程4933公里。超出2020年初提出的4000公里投产新线目标，“八纵八横”高铁网加密成型。

在营收方面，国家铁路完成经营总收入11344亿元，其中，运输收入6501亿元，较调整目标增收347亿元，同比减少20%。

在客运服务上，国家铁路完成旅客发送量21.6亿人，相较2019年的35.7亿人大幅下降40%。但在提质方面，全面推行了电子客票，旅客持身份证可在全国2878个高铁和普铁车站“一证通行”。

货物发送量则延续了增长态势。国家铁路完成货物发送量35.8亿吨，增长4.1%，日均装车达16.1万车，创历史最好水平。铁路货运量占全社会货运量的比重由2016年的7.7%提高到2020年的9.9%，运输结构调整取得明显成效。

推广高铁浮动定价

除了亮出2020年工作成绩单，会议同时确立了国铁集团2021年主要工作目标。2021年，国家铁路计划完成旅客发送量31.12亿人，同比增长43.7%，货物发送量37亿吨，同比增长3.4%；扎实推进川藏铁路等国家重点工程，投产新线3700公里左右；完成铁路经营总收入11770亿元；努力实现铁路节能减排目标。

国家发展改革委基础司副司长郑剑近日在全国地方铁路“十四五”规划发展研讨会上表示，“十四五”期间，铁路建设加大欠发达地区支持力度，打通多式联运“前后一公里”。郑剑说，除国家重大战略需要外，项目实施需满足财务平衡基本要求，合理引导社会预期。

2020年，京沪高铁浮动票价、静音车厢等相继推出，客运提质计划初见成效。陆东福表示，2021年，国铁将在满足不同市场需求上见成效，探索建立全路统一的旅游产品设计和销售平台，逐步推广高铁票价差异化的浮动定价机制。

同时，稳步扩大互联网订餐等服务范围，探索无感进出站、智能安检、静音车厢等服务举措，深化“厕所革命”和车站“畅通工程”，保障老年及脱网人群线下服务。

在技术攻关上，国铁集团表示，将组织实施“CR450科技创新工程”，研发更安全、更环保、更节能、更智能的复兴号新产品。布局铁路新基建，开展铁路5G技术应用科技攻关和大数据运用。

推动中铁特货等股改上市

当前，我国铁路建设仍有巨大需求，过去的举债模式已经难以持续。2019年底发布的《营造更好发展环境支持民营企业改革发展的意见》提出，在电力、电信、铁路等重点行业和领域，放开竞争性业务，进一步引入市场竞争机制；在基础设施、社会事业、金融服务业等领域大幅放宽市场准入。

2020年，国铁集团制定了国铁企业改革三年行动实施方案。在改机制上，国铁集团总部法人治理结构建立完善，逐步向所属企业派出外部董事，推进董事会规范运行。制定实施国铁集团权力清单和铁路局集团公司负面清单，进一步理顺两级法人管理关系。

在企业股份制改造上，京沪高铁公司、铁科轨道公司成功上市，广深铁路完成境外退市，形成境内资本运作方案。国家铁路资产证券化率由1.3%提高到5.4%。

中国企业研究院首席研究员李锦告诉北京商报记者，相比美国、日本铁路资产证券化的83%和60%的水平，中国铁路系统的资产证券化率依然很低，仅有2.23%左右，还有大量的优质资产未上市。随着铁路改革的推进，将会有越来越多的中国铁路资产走向资本市场。对于全行业而言，2020年京沪高铁上市将带动铁路企业建立市场化经营机制，实现国有资产保值增值，形成行业示范效应。

国铁集团表示，2021年，国铁将更加重视优质资产股权化经营，有序推动中铁特货公司、金鹰重工公司等企业股改上市，开展设计集团等企业股改上市方案研究，推进既有上市公司再融资工作，加快实施铁路公司路地股权结构调整，推动国铁资本向路网干线集中。推进合资铁路公司重组，落实合资铁路债转股试点方案。北京商报记者 陶凤 王晨婷

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)