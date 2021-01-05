关子辰

北京商报讯（记者 关子辰）在刚刚过去的2020年，外资酒店巨头们并没有因为疫情而放慢扩张的脚步。1月4日，北京商报记者从多家酒店集团了解到，去年，洲际集团新开近60家酒店，希尔顿集团扩张了数十家高端酒店，而作为最大酒店集团的万豪也在华开业了36家酒店。虽然去年受到疫情影响，各家经营均遭受了不小的冲击，但连锁酒店数量依然逆势增长。业内人士分析，疫情下，单体酒店抗风险能力差的弊端被放大，而连锁酒店抗风险能力则得到了凸显，因此也助推了国内酒店加速连锁化进程。不过，虽然各家提速跑马圈地，但由于近年来扩张速度太快而导致的服务质量下降的情况也时有发生，未来如何提升服务质量并保证卫生安全也是外资酒店必须要考虑的问题。

据悉，洲际酒店集团2020年在华开业的酒店包括重庆来福士洲际酒店、深圳深铁皇冠假日酒店、杭州明豪voco酒店等。其中，仅在深圳就连开多家酒店。此外，在新签约酒店中，洲际酒店集团也不断扩围，去年，该集团在大中华区新签约酒店中至少有15家位于粤港澳大湾区，而新开业酒店中，1/4位于该区域，酒店档次也覆盖了奢华、高端、中端等多个细分市场。

另一家酒店巨头希尔顿也不甘示弱。在去年12月，希尔顿集团宣布厦门华尔道夫酒店正式开业，而该酒店是希尔顿集团在中国市场的第300家酒店。谈及未来的扩张计划，希尔顿方面还表示，接下来的目标是到2025年实现在中国市场管理酒店超1000家，同时希尔顿荣誉客会会员数量突破5000万。

事实上，不仅万豪、洲际、希尔顿这些酒店集团，包括雅高和凯悦酒店集团也在华竞速布局。去年12月30日，凯悦酒店集团就一口气宣布了首批5家逸扉酒店开张，其中3家位于上海，1家位于成都，还有1家落子南京。

根据商业空间资产战略研究咨询机构迈点研究院发布的2020年全国高端酒店开业统计报告（以下简称“报告”）显示，万豪、洲际、希尔顿、雅高以及凯悦酒店位于高端酒店市场新增供给的前5名。报告还提出，这些外资酒店巨头在华布局上，主要还是以华东和华南市场为主，不过，在云南、四川、贵州等西南省份，酒店客房数量也在逐渐增加。据了解，2020年7月1日，洲际酒店集团旗下丽江玉龙旅游洲际酒店群便成立，该酒店群由包括丽江和府洲际度假酒店、丽江古城英迪格酒店、巴塘假日酒店及正在筹备的迪庆月光城英迪格酒店组成。可见，洲际酒店集团在中国西部的布局也正在提速。

华美酒店顾问机构首席知识官、高级经济师赵焕焱分析指出，在经历过疫情之后，单体酒店抗风险能力差的弊端被放大，而连锁化酒店由于抗风险能力强，并可通过规模化降低成本，有效提升收益则被更多业主认可，这也助推了国内酒店加速连锁化进程。同时，由于国内酒店市场连锁化水平还有待于提高，接下来预计各大酒店集团的酒店数量还将进一步提升。

同时，谈到未来市场的发展，也有业内人士认为，虽然各家酒店集团都在“跑马圈地”，不过由于扩张速度太快等原因，也导致问题不断。2020年11月，尚处在复苏期的万豪酒店集团就再次陷入“卫生风波”，在传播的网络视频中，涉事的万豪旗下彭年万丽酒店服务员直接使用抹布擦拭房间内的牙杯，随后又捡起地上的浴巾擦拭马桶。虽然此后酒店管理层对客房部员工再次进行客房清洁运营标准及流程培训，不过这依然暴露出酒店在卫生和员工培训方面不到位等问题。

业内人士指出，近年来，酒店数量大幅增加后，无论是酒店高管还是客房服务生，都面临人才短缺、培训不到位等问题。此后国家有关部门虽然加强对酒店行业的监管，但卫生问题依然时有发生。除了推进连锁化进程，未来如何加强服务与卫生方面的质量也是外资酒店必须要考虑的问题。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)