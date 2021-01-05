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元旦三天全国重点零售企业 日均销售额同比增长6.2%

2021年01月05日07:53 | 来源：北京商报
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　　元旦期间，我国消费市场迎来新年第一轮热潮。1月4日，商务部官网发布消息称，2021年元旦假期，各地积极采取措施做好防疫安全，保障市场供应，满足群众节日多样化消费需求。据商务部监测，节日期间全国消费市场运行平稳有序，供销顺畅活跃，生活必需品供应充足。

　　商务部表示，各地在做好疫情防控前提下，按照商务部《岁末年初促消费工作指引》，根据节日市场特点，积极组织开展各类促消费活动。据商务部监测，节日三天，全国重点零售企业日均销售额同比增长6.2%。

　　在促消费活动方面，上海各大企业推出品牌展览、文娱联欢、素人比拼等迎新文娱融合互动活动，打响“购物跨年”热潮“第一炮”；内蒙古、辽宁、四川、河南等地企业举行“跨年狂欢周”“迎新嗨购不打烊”“跨年钜惠”等活动，消费市场人气活跃。青海、河北、成都、广州重点监测零售企业销售额同比分别增长14%、4%、11.9%和7.5%。据银联商务数据，全国重点监测商户线下消费规模同比增长7.4%。

　　据了解，元旦假期期间，宁夏52家大中型百货店、专业店、超市实现销售总额2.63亿元，同比增长6.47%。扬州市商业综合体、商场和超市促销活动丰富多样，重点监测的82家重点商贸流通企业实现销售额2.86亿元，同比增长6.5%。

　　元旦假期期间，商品消费的热点突出。在各类促销活动带动下，食品等基本生活消费需求平稳增长，应季服装、家电数码、金银珠宝等商品深受消费者青睐，市场销售较好。据商务部监测，节日三天，重点零售企业食品、服装、家电数码、珠宝首饰日均销售额同比分别增长3.5%、22.8%、9.9%和10.3%；海南7家离岛免税店销售额同比增长213%。

　　此外，服务消费加快回暖。网络订餐、大众美食、网红餐饮成为节日餐饮市场的主角，观影看展览、周边休闲游、读书赏音乐等广受热捧。节日三天，北京外卖交易量同比增幅超过17%，珠海市重点监测餐饮企业营业收入同比增长3.4%，银联商务监测全国重点餐饮企业营业收入同比增长2.7%。据有关机构数据，全国电影票房达12.99亿元，其中元旦当日票房6.01亿元，同比增长107.12%。

　　与此同时，基于全国近500家门店元旦三天销量数据，大润发在1月4日发布了《2021元旦消费报告》（以下简称《报告》）。《报告》数据显示，上海消费市场活力旺盛，三天假期里上海人在大润发买了14吨车厘子、2.9万多根油条、66.9吨猪肉，鸡蛋、挂面、大米等民生消费品销售同样火爆。

　　《报告》解读认为，在新冠肺炎疫情影响下，国民消费理念和消费方式发生了重大变化，消费结构也出现重大转移，民生刚需用品需求迅速扩大的趋势仍在持续。元旦三天，大润发在全国共卖出了超过1.3万吨大米。仅从单品来看，销量排在前十的，有7个单品均为大米。以品类来看，畅销的还有挂面、食用油、酱油、牛奶、酸奶、土豆、盐、纸巾，可以说都是生活里缺不了的“柴米油盐酱醋茶”。

　　值得一提的是，元旦三天，大润发在全国售出了1644吨猪肉，相当于成年可宰杀的23000头猪。青岛的猪肉购买力最强，元旦假期青岛人买了72.3吨猪肉，排名全国第一。上海人买了66.9吨，位列全国第三。

　　在消费升级方面，《报告》还显示，相比一线城市，二三线城市在消费升级上虽仍有距离，但趋势明显。在大润发88元一只波龙和29.9元一盒车厘子的年度促销加持下，更多地方实现了波龙和车厘子“自由”。北京商报综合报道

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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