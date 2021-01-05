董亮 马换换

北京商报讯（记者 董亮 马换换）连续两个跌停之后，奇信股份（002781）在12月18日宣布了停牌重组的消息，但未曾料到，公司的重组事项仅筹划半月便宣告“流产”。1月4日，奇信股份披露称，公司终止重组事项。针对上述情况，奇信股份在1月4日晚间收到了深交所下发的关注函，深交所要求公司说明是否存在滥用停牌、以停牌缓解股价下跌风险等情形。

据了解，12月18日，奇信股份披露称，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购新余市发展投资集团有限公司持有的江西省四通路桥建设集团有限公司100%股权，该交易构成重大资产重组。但筹划半月时间，奇信股份1月4日发布公告显示，公司决定终止重组事项。

对于终止重组的原因，奇信股份表示，因该事项涉及交易方式较为复杂，有关条件尚不成熟，交易双方未能就本次交易方案达成一致意见。

需要指出的是，在奇信股份筹划此次重组之前，公司股票在12月16日、17日连续走出了两个跌停板，其中在12月16日上演了跳水行情，当日股价最终封死跌停，12月17日则“一”字跌停。

在深交所下发的关注函中，要求奇信股份说明公司在停牌期间开展准备工作的具体情况，包括但不限于筹划过程、谈判进程及中介机构工作的阶段性进展，并报备进程备忘录及相关证明文件；全面自查并详细说明公司本次交易相关信息披露与审议程序是否合法合规，是否存在重大虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司是否存在滥用停牌、以停牌缓解股价下跌风险等情形。

另外，深交所还要求奇信股份说明决定终止重大资产重组的具体原因、具体决策过程、合理性和合规性，以及公司董事、监事、高级管理人员在本次交易筹划过程中是否勤勉尽责；补充披露拟购买资产近两年又一期的主要财务数据。

1月4日复牌后，奇信股份再度“一”字跌停。交易行情显示，奇信股份1月4日跌停开盘，全天股价封死跌停未能打开，公司最新股价13.55元/股，总市值30.49亿元。截至当日收盘，在卖一位置仍有超35万手卖单在排队出逃。

财务数据方面，奇信股份自2020年开始出现亏损，并呈现亏损加剧的局面。奇信股份董秘办公室相关负责人在接受北京商报记者采访时表示，2020年前三季度公司净利润累计为负数，主要系公司营业收入下降，上半年受新冠疫情影响，公司在项目的招投标，承接、实施、交付、验收与决算等相关工作的正常推进受到较大负面影响，同时债券的发行及银行贷款融资成本增加导致财务费用增长。随着国资控股股东的引入，未来公司业务优势和创新优势将与地方国资的资金优势、资源优势有效结合，产生战略协同效应，为公司后续发展注入动力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)