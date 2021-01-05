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扩大负面清单 商业银行绩效“打分表”更新

2021年01月05日07:54 | 来源：北京商报
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　　我国商业银行绩效评价制度体系迎来全新优化，2021年1月4日，财政部发布关于印发《商业银行绩效评价办法》的通知（以下简称《通知》），对商业银行绩效评价办法做出完善和修订，《通知》将改革前的盈利能力、经营增长、资产质量、偿付能力四类指标，调整为服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益四类，同时进一步扩大负面清单，新增发生风险事件评价降级指标，突出了防范风险的目标要求。

　　调整四类指标

　　绩效评价是指财政部门根据商业银行功能特点建立评价指标体系，运用适当评价方法和评价标准，对商业银行一个会计年度响应国家宏观政策、服务实体经济、防控金融风险情况，以及发展质量、经营效益情况进行的综合评价。

　　据了解，新版《商业银行绩效评价办法》自2021年1月1日起施行。现行商业银行绩效评价办法是金融企业绩效评价制度中四类（银行、保险、证券、其他）评价类别之一，建立于2009年，2016年曾进行修订。

　　北京商报记者梳理发现，修订后的《通知》将改革前的盈利能力、经营增长、资产质量、偿付能力四类指标，调整为服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益四类，且每一类权重均为25%。

　　细化来看，服务国家发展目标和实体经济指标分为服务生态文明战略情况、服务战略性新兴产业情况、普惠型小微企业贷款“两增”完成情况、普惠型小微企业贷款“两控”完成情况四项二级指标，占比权重分别为6%、6%、7%、6%。

　　发展质量指标分为经济增加值、人工成本利润率、人均净利润、人均上缴利税四项二级指标，占比权重分别为7%、6%、6%、6%。风险防控指标则包括了不良贷款率、不良贷款增速、拨备覆盖水平、流动性比例、资本充足率五项二级指标，占比权重均为5%。而经营效益指标则分为（国有）资本保值增值率、净资产收益率、分红上缴比例三项二级指标，占比权重分别为10%、8%、7%。

　　针对此次修订，财政部有关负责人在答记者问时指出，随着我国经济发展进入新常态，现行商业银行绩效评价办法局限性逐渐凸显，有必要根据新形势需要进行修改完善。

　　在接受北京商报记者采访时，光大银行金融市场部分析师周茂华也表示，监管此举意在增强商业银行绩效评价制度体系的科学性与导向性，针对国内经济产业结构和金融体系变化，国内需要对具有导向作用的绩效考核体系进行调整。

　　新增风险事件评价降级

　　除了对重点指标的调整之外，为了有效防控风险，《通知》还进一步扩大负面清单，新增发生风险事件评价降级。在《商业银行绩效评价办法有关说明》一文第五项“绩效评价加减分事项”中将发生风险事件降级表述为：商业银行及其负责人发生属于当期责任的重大违法违纪案件、重大资产损失事项，造成重大不利社会影响的，根据影响程度下调评价级别；正常的资产减值准备计提不在此列。

　　除此之外，《通知》还设立了违规受罚、无序设立子公司等扣分事项。例如，商业银行违反有关监管规定或工资管理规定的，根据相关部门的处理处罚情况扣1-5分；违反有关监管规定盲目无序设立具有投资决策权的三级以上（计算层级时不含SPV）子公司的，根据设立情况扣1-5分。

　　从内容来看，新增风险事件评价降级无疑对商业银行风险控制起到了前瞻性作用。看懂研究院研究员卜振兴指出，《通知》突出强调了支持实体经济和风险风控等内容，范围覆盖更加广泛，围绕风险事件做评价，尤其是评价降级、子公司等，将使得未来商业银行绩效评价更加关注对实体经济，尤其是对普惠、小微企业贷款的相关指标，也反映了金融服务实体经济的目标和宗旨；此外，《通知》突出了防范风险的目标要求，将会使商业银行更加关注风险防范。

　　而出现信息质量问题的商业银行也将被扣分或降级，《通知》提到，商业银行不按照规定提供评价基础信息，或提供虚假基础信息，根据相关部门的处理处罚情况扣1-5分。情节严重的，下调评价级别。

　　引导银行优化内部管理

　　如何确定商业银行绩效评价结果？据了解，绩效评价结果以评价得分、评价类型和评价级别表示，评价得分用百分制表示。评价类型分为优、良、中、低、差五种类型，分别对应A、B、C、D、E五个字母。评定类型判定的分数线为80、65、50、40分。评价级别是对每种类型再划分级次，以体现同一评价类型的不同差异，采用在字母后重复标注该字母的方式表示。比如，评价得分达到80分及以上不足85分的为优（A类A），85分及以上不足95分的为优（A类AA）。

　　上述财政部有关负责人指出，结果运用更加突出与高管薪酬、企业工资总额、领导班子考核等事项挂钩，进一步完善“薪酬与绩效匹配、激励与约束并重”机制，有效发挥指挥棒作用。

　　《通知》明确，商业银行绩效评价结果是商业银行整体运行综合评价的客观反映，应当作为商业银行改善经营管理和负责人综合考核评价的重要依据，是确定商业银行负责人薪酬和商业银行工资总额的主要依据。

　　新版绩效评价机制的出炉，无疑为商业银行稳健运行，实现高质量发展提供了重要的屏障和支撑。在周茂华看来，《通知》强化监管，引导银行健全内部管理制度，完善和细化考核机制、合规经营，具有“指挥棒”作用。可以预见，未来商业银行绩效评价体系将随之调整，商业银行内部业务规范、流程，以及业务员的考核机制调整将迎来统一规范。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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