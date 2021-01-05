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史上最差！新加坡经济2020年萎缩5.8%

陶凤 汤艺甜
2021年01月05日07:54 | 来源：北京商报
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原标题：史上最差！新加坡经济2020年萎缩5.8%

　　伴随着去年四季度数据的公布，新加坡2020年全年的成绩单也已出炉，即便都已经在意料之中，但有史以来最差的年度表现多少让人有些唏嘘。不过相较于其他国家，新加坡的情况已经算是好的了，毕竟在逐步解封的趋势下，经济回暖似乎只是时间问题了。

　　-5.8%，是新加坡贸工部于1月4日公布的2020年全年国内生产总值（GDP）的初步表现。虽然好于去年11月贸工部预期的萎缩6%-6.5%，但仍然是新加坡自半个多世纪之前独立以来经济表现最差的一年，也是自2001年以来的首次年度萎缩。

　　在中国国际经济交流中心学术委员会委员王军看来，经济萎缩并不奇怪，毕竟2020年受疫情影响，各国和地区在出入境管理防疫等方面要求严格，而新加坡经济体量不大，又是一个国家交往中心，肯定会受到冲击，若与其他更大的经济体作比较，这一数据可能相对还是比较好的。

　　中国社会科学院亚太与全球战略研究院研究员、东南亚研究中心主任许利平也表达了类似的观点，表现比预期的要好，-5.8%与其他很多经济体相比已经算是不错了，如菲律宾经济增长可能是-7%，其实在疫情暴发之前，新加坡2019年的经济状况也不是太好，增长率在近年来已经算是比较低的了，到了2020年再加上疫情等多种因素，这个数据也在意料之中。

　　事实上，若从全年的趋势来看，新加坡经济已经走在回暖的路上。具体数据显示，2020年四季度，新加坡GDP同比下降3.8%，降幅相比第三季度的5.6%有所收窄;若从环比来看，经季节性调整，2020年第四季度GDP增长2.1%，延续了三季度增长9.5%的涨势。

　　具体到每项产业，相较于建筑业和服务业，制造业仍然处于同比扩张的态势中。制造业四季度同比扩张9.5%，环比萎缩2.6%，三季度则为同比扩张10.8%，环比扩张12.6%，全年扩张了7.1%。根据贸工部的说法，制造业扩张主要是受到了电子制造业产业集群、生物医药制造业产业集群和精密工程产业集群产值增长的支撑。

　　贸工部表示，这只是提前估算值，是季度经济增长的早期指标，将于今年2月正式发布2020年第四季度和全年新加坡国内生产总值增幅的初始估算值。虽然只是早期数据，但仍然可以从中窥见增长的态势。根据新加坡金管局12月发布的季度调查报告，受访经济学家和分析师预测2021年新加坡经济将增长5.5%，贸工部此前给出的预测数据则为增长4%-6%。

　　这与新加坡疫情缓解迈入解封新阶段密不可分。2020年12月28日，新加坡正式进入解除疫情阻断措施的第三阶段，对部分经济部门的限制进一步放宽，具体内容包括放宽室内现场表演活动人数限制，增加聚餐人数上限至8人，放宽购物中心、旅游景点、宗教场所等公共场所人数限制，允许旅游景点申请将接待量从满额的50%提升至65%等措施。

　　与此同时，为了刺激消费和推动经济复苏，新加坡政府还推出了规模3.2亿新元约合16亿元人民币的“重新探索新加坡”消费券。从2020年12月1日起，所有年满18岁的新加坡公民都能领取100新元，约合500元人民币的消费券，到2021年6月30日之前，可以使用消费券在新加坡五大网络平台上预订酒店住宿、导览或旅游配套服务等。

　　许利平坦言，从目前的情况来看，新加坡今年经济增长4%-6%还是有希望的，可能是一个U形反转。不过要注意到，新加坡是外向型经济，不仅取决于本身，也与外部环境有密切联系。北京商报记者 陶凤 汤艺甜

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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