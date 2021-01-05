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A股开年发“红包” 沪指时隔两年重上3500点

孙杰
2021年01月05日08:06 | 来源：北京日报
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原标题：沪指时隔两年重上3500点

　　本报讯（记者 孙杰）昨天是A股2021年开年的首个交易日。当日三大股指全线飘红，A股喜迎开门红，为股民送上一个大“红包”。截至当日收盘，沪指涨0.86%，至3502.96点，时隔两年再度站上3500点大关；深指大涨2.47%，至14827.47点；创业板指涨幅更是达到3.77%，至3078.11点，创下2015年6月以来新高。

　　从个股看，当日超2700只个股上涨。火热的行情也在吸引增量资金入场。交易数据显示，当日沪市成交额达5233.68亿元，深市成交额6410.14亿元，两市全天成交额达11643.82亿元，较上一交易日明显放大。从板块看，农林牧渔、有色金属、仪器仪表等整体涨幅均超4%，处于领涨位置。

　　刚刚过去的2020年，尽管受到疫情冲击，A股仍交出一份亮眼的成绩单。截至去年底，沪指当年累计上涨13.87%，收于3473.07点，创下近两年新高，深指涨幅达38.73%，创业板指更是以65%的涨幅领涨全球。

　　市场交投趋于活跃，股民情绪也在回暖，多家机构对A股今年“开门红”行情抱有期待。中信证券认为，开年的外部环境整体有利于A股。中欧投资协定落地，明确长期合作前景，中美博弈处于真空期。国内方面，一季度基本面持续向好，业绩同比增速弹性大，其中工业和消费板块拉动作用明显。另外，内外宏观流动性依然宽松，A股市场流动性更加充裕，公募基金新发和净流入依然持续。

　　国盛证券认为，2021年春季行情还是值得期待的。春节前，央行相对呵护流动性，基本面不断抬升加之政策边际宽松，将推动潜在增量观望资金持续入场，推动跨年慢涨行情或至少延续到春节前后。

　　但对于今年市场投资机会，不少机构认为应当降低收益预期。过去两年，股票及混合类的公募基金大概年化平均收益率达40%左右。这也被一些投资者形容为“炒股不如买基”。对2021年的投资风向，易方达副总裁、研究部总经理冯波认为，总体来说对未来中国股票市场比较乐观，这也是中国经济基本面决定的。但具体到今年，他认为，短期和长期会有一些差异，2021年可能是相对比较复杂的一年，一方面是经济情况表现很好，另一方面是估值水平在上升，“我们应该降低投资预期，回到正常的预期状态。虽然整体市场是高估，但也存在很多结构性机会。”

　　南方基金副总经理兼首席投资官史博也认为要降低收益预期。他表示，过去两年收益这么高，是大类资产配置向权益市场转移，加上优质上市公司供给不是很足，有一个估值提升的过程。而到2021年这种估值提升已经到了一定阶段，收益可能主要来源于企业盈利的增长，要靠挖掘盈利增长带来的投资机会。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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