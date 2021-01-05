徐静

原标题：黄金价格2021年仍有上涨动因

由于美元走低、超低利率预期、通货膨胀等市场结构性牛市因素依然存在，全球多数分析机构预测，黄金价格2021年将继续上涨，甚至创历史新高，之后将随着新冠疫苗应用普及，走势逐渐趋于稳定。

受低利率、经济纾困计划、美元走弱、若干重大地缘政治和经济事件拉动，2020年黄金价格快速上涨，并于8月6日升至历史最高水平每盎司2070美元。

美国全国广播公司财经频道认为，导致金价2020年上涨的牛市因素，还将持续存在至少12个月至15个月。美国花旗银行预测，金价将在6个月至12个月之内上涨至每盎司2400美元。澳大利亚澳新银行预测，金价2021年底将上涨至2300美元。高盛集团将2021年黄金目标价格定为每盎司2300美元；香港汇丰银行认为黄金将在2021年上半年保持强势，之后走势趋于缓和。

经济复苏的不确定性，以及市场对通胀的担忧，仍将是2021年支持黄金价格的主要因素。市场分析机构认为，在全球多数国家新冠感染人数还在继续增加的情况下，近期经济复苏的速度、深度不确定性很大。各国政府应对疫情的主要办法还是实施前所未见的财政和货币刺激措施，货币供应量大增使市场对通胀的担忧难以消除。

美元继续走弱，是支持黄金价格的另一个重要因素。美元2020年开始进入下跌通道，至11月底，美元指数下跌至自2018年4月以来最低点，下跌幅度已经超过4%。平均而言，交易商预测2021年底美元将从目前水平再下跌3%。

发展中国家对黄金零售需求持续复苏，也将推动2021年黄金价格上涨。高盛集团分析认为，中国、印度对黄金的需求已经出现正常化迹象。同时美国新当选总统拜登就职之后，美国对外关税风险率将下降，这将推动新兴市场国家货币升值，增强这些国家消费者的购买能力。

不断增长的债务问题也支持黄金价格，目前全球债务负担高达272万亿美元。此外，地缘政治和新冠疫苗的有效性等因素，也将影响2021年黄金价格的走势。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)