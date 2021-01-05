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财政部修订商业银行绩效评价办法 突出服务实体经济指标

2021年01月05日08:09 | 来源：经济参考报
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　　记者1月4日从财政部网站获悉，为适应我国金融改革新形势，围绕落实党中央、国务院对金融业要“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”的总体要求，财政部进一步完善修订《商业银行绩效评价办法》。

　　现行商业银行绩效评价办法建立于2009年，2016年曾进行修订。财政部负责人答记者问表示，随着我国经济发展进入新常态，现行商业银行绩效评价办法局限性逐渐凸显，有必要根据新形势进行修改完善。通过此次修改，旨在进一步发挥市场机制作用，激励商业银行更加有效贯彻落实国家宏观政策，更好服务微观经济、实体经济，为商业银行稳健运行、高质量发展和服务实体经济提供保障支撑。

　　具体而言，改革后，从指标体系看，将改革前的盈利能力、经营增长、资产质量、偿付能力四类指标，调整为服务国家发展目标和实体经济、发展质量、风险防控、经营效益四类，每类权重均为25%，兼顾了考核重点和平衡关系。各单项指标权重依据重要性和引导功能确定，可适时根据国家宏观政策、实体经济需求、金融发展趋势等进行动态调整。

　　值得注意的是，完善修订后的评价导向更加突出服务国家宏观战略、服务实体经济、服务微观经济等综合经济效益。新增服务国家发展目标和实体经济评价维度，包括与当前国家对商业银行重点工作导向密切相关的业务指标，如普惠型小微企业贷款“两增两控”考核指标、服务生态文明战略和服务战略性新兴产业指标，促进商业银行更加有效响应国家宏观政策。另外，加分事项更加突出违规“黑名单”的扣分降级，以减少可能出现的数据失真问题；将原有涉农贷款、中小企业贷款专项加分事项纳入服务实体经济评价指标体系中，并提高权重。同时，扩大负面清单，新增发生风险事件评价降级，以及违规受罚、无序设立子公司等扣分事项。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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