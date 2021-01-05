1月4日公布的2020年12月财新中国制造业采购经理人指数（PMI）录得53，较上月10年来的高点放缓1.9个百分点，仍处于近年来的高位。这一走势与官方制造业PMI一致，国家统计局近日公布的2020年12月制造业PMI录得51.9，尽管回落0.2个百分点，但仍位于2020年年内较高运行水平，并连续10个月位于扩张区间。

根据财新制造业PMI数据，制造业运行继续改善，供给和需求均处高景气水平。具体来看，生产指数和新订单指数尽管较2020年11月略有下降，但分别连续第10个月和第7个月位于扩张区间。企业反馈显示，产出与新订单总量增速虽然放缓，但仍属强劲。

外需方面，在海外疫情形势仍不明朗的背景下，国内出口需求稳步改善，使得新出口订单连续第5个月位于扩张区间。

在全球需求转强等预期因素下，制造业企业普遍相信未来一年产量将会超过目前水平。生产经营活动预期指数高位略降，大幅高于荣枯线。

财新智库高级经济学家王喆表示，2020年12月，疫情对国内经济的负面影响进一步消退，预计经济的恢复还将持续数月。考虑到2020年上半年的低基数效应，未来半年宏观经济指标同比将更为强劲。

值得注意的是，由于大宗商品价格持续攀升，工业金属涨价明显，制造业企业购进价格指数升至2018年1月以来新高，带动制造业企业出厂价格指数升至两年半以来的最高值。企业反映原料尤其金属涨价，制造业平均投入成本大幅上扬，涨幅为三年来最强劲，导致制造商也上调产品售价。

王喆表示，需要重点关注原材料价格快速上涨导致企业成本压力增加的问题，以及对就业的负面影响，这对于疫情期间相关宽松政策的退出设计尤为重要。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)