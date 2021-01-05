商务部数据:元旦零售企业日均销售额同比增6.2%
2021年01月05日08:10 | 来源：经济参考报
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商务部1月4日数据显示，元旦假期三天，全国重点零售企业日均销售额同比增长6.2%。据商务部监测，期间重点零售企业食品、服装、家电数码、珠宝首饰日均销售额同比分别增长3.5%、22.8%、9.9%和10.3%。海南7家离岛免税店销售额同比增长213%。
数据显示，服务消费加快回暖。节日三天，银联商务监测全国重点餐饮企业营业收入同比增长2.7%。据有关机构数据，全国电影票房达12.99亿元，其中元旦当日票房6.01亿元，同比增长107.12%。
期间，各地促销活动精彩纷呈。例如，上海各大企业推出品牌展览、文娱联欢、素人比拼等迎新文娱融合互动活动；内蒙古、辽宁、四川、河南等地企业举行“跨年狂欢周”“迎新嗨购不打烊”“跨年钜惠”等活动。据银联商务数据，全国重点监测商户线下消费规模同比增长7.4%。
消费市场的回暖离不开有力的防疫和保供措施。据介绍，节前，商务部印发工作通知和《商场、超市疫情防控技术指南》等4个防控指南，并组织全国商务系统召开视频会议，统筹做好元旦春节期间疫情防控、市场保供和消费促进等有关工作。
(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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