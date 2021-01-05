吴雨

新华社北京1月4日电（记者吴雨）4日出炉的最新数据显示，2021年1月1日至3日，网联、银联共处理网络支付业务3.89万亿元，创历年元旦假期新高。元旦假期，我国支付业务处理高效顺畅，消费活力释放，日用百货、宾馆住宿、餐饮等消费领域交易金额占比居前。

网联清算有限公司介绍，1日至3日，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易43.55亿笔、金额2.87万亿元，分别同比增长28.37%和0.88%。元旦当天，网联平台处理最高交易并发量超6.32万笔/秒，交易笔数和交易金额分别同比增长29.6%和28.44%。

中国银联发布的数据显示，1日至3日，银联网络交易总金额为1.02万亿元，日用百货、餐饮、超市、汽车销售和宾馆住宿等领域交易金额占比居前。从全国来看，广西、宁夏、山西和陕西等地的日均消费金额同比增长较快。从消费行业来看，生活刚需类交易普遍领跑，火锅、烧烤等抗寒类餐饮备受青睐，出行类消费平稳增长。

中国银联大数据部高级总监陈汉分析认为，2021年元旦与周末形成连休，消费热情得以在更多时段释放，元旦当天的部分消费一定程度上得以“平摊”。 同时，银联联合商户和银行推出多项优惠活动，也为元旦假期消费增添了动力。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)