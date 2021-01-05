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比特币属于高风险类资产 不提倡年轻人加杠杆“炒币”

2021年01月05日08:30 | 来源：中国青年报
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　　“21万（元）一枚的比特币，见证历史！”北京时间1月2日晚间，95后徐舟就被比特币行情“震惊了”。

　　2021年的第一个工作日还没到，比特币的价格再度站上历史新高，一度接近3.1万美元。若按总市值计算，比“股神”巴菲特旗下的伯克希尔公司和A股“市值王”茅台都要高。

　　徐舟关注比特币好几年了，也亲身“炒币”了好几次。跟以前所经历的牛市一样，他迫切地想知道，是什么在推动比特币价格上涨？新一轮的暴涨是否也蕴藏着比特币价格的泡沫？

　　全球经济放缓，金融机构加码比特币

　　去年12月以来，比特币价格一直延续牛市上涨的趋势。自12月16日站上2万美元后，更是开启了一路狂飙，在短短12天里从2.1万美元飙升至2.7万美元。而放到更长远的维度来看，比特币价格在过去10年的涨幅已超过1000万倍。

　　中泰证券近日发布的一份研究报告分析认为，茅台、房价、比特币上涨的本质是一样的。货币超发的时候，买黄金、茅台、核心股票、核心房产，都是重新寻找稀缺性的过程。而比特币的稀缺性是其区别于纸币、郁金香等的主要特点，后两者可以被无限印刷、生产。

　　比特币诞生十多年来，“挖矿”能力已逐渐稳定。而因为技术性限制，比特币总数量限制在2100万枚左右。在宏观经济环境的影响下，许多机构投资者入局，在巨大的市场需求面前币价乘势上涨。

　　OKEx研究院首席研究员威廉认为，比特币近期的快速上涨，确实有投机和炒作成分，但直接原因还是来自高净值投资者和机构投资者的入场。

　　2020年下半年以来，美国保险巨头万通人寿保险公司等金融机构纷纷买入比特币，在线支付巨头PayPal、新加坡最大的商业银行星展银行也宣布将推出加密货币支付服务。而比特币持仓统计平台Bitcoin Treasuries的数据显示，目前有价值超过69亿美元的比特币由上市公司持有。

　　事实上，近几年比特币作为一种新的资产配置方式，在华尔街逐渐受到重视，已有多个金融机构向美国证监会（SEC）提交了比特币ETF（在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金）申请，但美国金融监管机构出于市场波动、行业操纵、流动性稀缺等担忧，反对发行比特币ETF。

　　浙江永旗区块链科技有限公司首席战略官洪蜀宁表示，2019年下半年“灰度比特币信托基金”一直在积极购买比特币，投资人可以通过该信托基金，以合法渠道用美元购买比特币，进行信托管理，但这个通道中资金会向比特币单向流动。到2020年，因为新冠肺炎疫情影响，美联储“大放水”，许多投资人担心通货膨胀，通过“灰度比特币信托基金”将更多资金投向比特币。

　　威廉分析，金融机构大量买入比特币，背后的深层次原因是今年全球宏观经济形势变化。一方面，受疫情的影响，2020年全球经济复苏减缓；另一方面，以美国央行为代表，一些国家的央行推出极度宽松的货币政策，推高了金融市场的通胀预期。高通胀、低增长的经济环境下，为了规避名义本金的受损，以及追求更高收益的需要，投资者囤积现金的需求自然演变成对黄金和比特币的需求。

　　不提倡年轻人加杠杆“炒币”

　　比特币价格再次暴涨的消息，总是率先在炒币的圈子里流传开来。最近，有不少人都来向胡浩（化名）打听：“听说比特币又涨到了十几万元一枚，你赚了多少？”对这类问题，这个1992年出生的年轻人总是置之一笑：“跟我们有什么关系？”

　　胡浩从2016年开始接触比特币、以太币等虚拟货币，最开始是跟着几个同学一起买矿机“挖矿”。行情好的时候，“1万多元一台的矿机，一个月就回本了”。那一年，东北的小县城里还有不少人私搭电线，“偷电挖矿”。

　　胡浩注意到，那时“炒币”的主力人群是县城里的年轻人，他们普遍没有稳定工作，但通过网络知道了比特币和其他虚拟货币的造富神话。“小学同学里面有十来个人在玩币，他们大多数都没上过大学，也没在大城市工作过。”

　　靠“挖矿”，胡浩挣到了第一笔钱，买下了0.5个比特币。当时，各种“山寨币”争相面世，ICO（首次币发行）再次成就了一波造富神话。胡浩也跟着加入了“炒山寨币”的行列，把手上的比特币全部换成了其他小币种。但2016年9月的ICO新政，让绝大多数虚拟货币“原形毕露”，胡浩手上的币值也从十几万元缩水至两三万元。

　　玩虚拟货币将近5年，胡浩损失超过5万元。像许多“炒币”的年轻人一样，他经常自嘲为“韭菜”。最近比特币价格再创新高，又有朋友来找他打听，想请他帮忙出主意，胡浩总会讲出自己的故事，临了还会好言相劝：要做好赔光的打算，想靠它发家改变命运是不可能的。

　　但前人的经验之谈，很多时候挡不住后人的亢奋热情。

　　疫情期间，徐舟以将近4000美元的单价购入了一部分比特币，在价格翻倍时抽身而出。最近比特币价格涨到2.3万美元，又有很多新手来找他请教，希望能跟着他“再赚一笔”。虽然“后悔到大腿都拍肿了”，但徐舟还是拒绝了这些新手朋友的邀请。他的理由是：“每个人都只能赚自己认知内的钱，现在的行情我是看不懂了。”

　　身处虚拟货币交易的核心，威廉注意到，本轮比特币牛市初期以机构为主导，但目前有转向中小投资者为主导的趋势。证据之一是，当比特币价格突破2万美元大关后，大量投资者开始涌入加密货币市场，一度造成部分加密货币交易所出现卡顿或宕机现象，甚至有一些投资者使用信用卡或贷款来“炒币”。在市场调研中，他们还发现有一些投资者加了十几倍甚至数十倍杠杆去“炒币”。“这可不是值得提倡的事情。”

　　事实上，比特币市场仍以波动剧烈而闻名。有人根据比特币价格过去的走势图计算，从2016年至今，累计下跌20%及以上的情况就出现了10次。下跌30%的情况出现了7次；跌幅超过48%的情况共有4次。洪蜀宁也提醒，比特币价格的加速上涨，必然会形成较大的泡沫，尤其需要注意风险。

　　“市场亢奋情绪被进一步放大，推动比特币价格迅速上涨。”威廉提醒，年轻的普通投资者需要保持理性，正确认识到比特币属于高风险类资产，而不是避险资产，价格波动极大，因此不要轻易加高杠杆，否则会进一步放大投资风险。

 

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)

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