人民网北京1月5日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2019年全国文化及相关产业增加值为44363亿元，比上年增长7.8%（未扣除价格因素），占GDP的比重为4.5%，比上年提高0.02个百分点。

按行业分，2019年，文化服务业增加值为28121亿元，占文化及相关产业增加值的比重为63.4%，比上年提高3.1个百分点；文化制造业增加值为11899亿元，占比为26.8%，比上年降低2.3个百分点；文化批发和零售业增加值为4342亿元，占比为9.8%，比上年降低0.8个百分点。

按活动性质分，文化核心领域创造的增加值为30757亿元，占文化及相关产业增加值的比重为69.3%，比上年提高2.5个百分点，其中，文化传播渠道比重提高最多，占比为11.9%，比上年提高3.7个百分点。文化相关领域创造的增加值为13605亿元，占比为30.7%，比上年降低2.5个百分点。

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