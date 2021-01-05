人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，长江经济带发展转折性变化主要表现在三个方面：

一是干部群众的思想意识发生了根本变化。过去一个时期，沿江省市曾过度追求经济快速增长，忽视了环境容量有限性和生态承载脆弱性，导致生态环境严重透支。沿江省市和有关部门深刻认识到保护与发展的辩证统一关系，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，生态优先绿色发展的理念深入人心并转化为实践。

二是长江流域水质发生了显著变化。长江流域优良断面比例从2016年的82.3%提高到2019年的91.7%，2020年1至11月进一步提升至96.3%，长江流域劣Ⅴ类水质比例从2016年的3.5%下降到2019年的0.6%，2020年首次实现消除劣Ⅴ类水体。

三是生态环境发生明显变化。城镇生活污水垃圾处理能力显著提升，地级及以上城市污水收集管网长度比2015年增加20.7%，城市和县城生活垃圾日处理能力比2015年提高60.7%。一大批高污染高耗能企业被关停取缔，沿江化工企业关改搬转超过八千家。长江岸线整治全面推进，1361座非法码头彻底整改，2441个违法违规项目已清理整治2417个，两岸绿色生态廊道逐步形成，沿江城市滨水空间回归群众生活。长江“十年禁渔”全面实施，生物多样性退化趋势初步得到遏制，有微笑天使之称的江豚越来越多出现在人们视野中。

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