人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>财经

发改委：长江经济带发展现三方面转折性变化

2021年01月05日11:17 | 来源：人民网-财经频道
小字号

人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，长江经济带发展转折性变化主要表现在三个方面：

一是干部群众的思想意识发生了根本变化。过去一个时期，沿江省市曾过度追求经济快速增长，忽视了环境容量有限性和生态承载脆弱性，导致生态环境严重透支。沿江省市和有关部门深刻认识到保护与发展的辩证统一关系，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，生态优先绿色发展的理念深入人心并转化为实践。

二是长江流域水质发生了显著变化。长江流域优良断面比例从2016年的82.3%提高到2019年的91.7%，2020年1至11月进一步提升至96.3%，长江流域劣Ⅴ类水质比例从2016年的3.5%下降到2019年的0.6%，2020年首次实现消除劣Ⅴ类水体。

三是生态环境发生明显变化。城镇生活污水垃圾处理能力显著提升，地级及以上城市污水收集管网长度比2015年增加20.7%，城市和县城生活垃圾日处理能力比2015年提高60.7%。一大批高污染高耗能企业被关停取缔，沿江化工企业关改搬转超过八千家。长江岸线整治全面推进，1361座非法码头彻底整改，2441个违法违规项目已清理整治2417个，两岸绿色生态廊道逐步形成，沿江城市滨水空间回归群众生活。长江“十年禁渔”全面实施，生物多样性退化趋势初步得到遏制，有微笑天使之称的江豚越来越多出现在人们视野中。

(责编：许维娜、刘阳)

分享让更多人看到

推荐阅读
统计局：12月采购经理指数继续位于年内较高运行水平
　　人民网北京12月31日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，12月份，我国经济恢复向好势头继续巩固，中国制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数分别为51.9%、55.7%和55.1%，分别低于上月0.2、0.7和0.6个百分点，均继续位于年内较高运行水平，连续10个月保持在荣枯线以上。 制造业采购经理指数稳中略落 进入四季度，制造业复苏步伐有所加快，12月份制造业PMI为51.9%，虽略有回落，但仅比上月的年内高点低0.2个百分点，制造业总体保持稳步恢复的良好势头，景气度处于年内较高水平。…
两部门印发办法 小额政府采购项目原则上预留给中小企业
　　本报北京12月29日电  （记者曲哲涵）为贯彻落实《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，发挥政府采购政策功能，促进中小企业发展，财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展管理办法》并于日前印发。 《办法》要求主管预算单位要组织评估本部门及所属单位政府采购项目，对适宜由中小企业提供的，预留采购份额专门面向中小企业采购。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved