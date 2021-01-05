人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，通过五年来的实践和探索，积累了五条经验：

一是必须牢牢把握正确方向。坚定不移以习近平总书记重要讲话和指示精神武装头脑、指导实践、推动工作，深入践行绿水青山就是金山银山理念，把推进长江大保护作为政治任务抓牢抓实抓出成效。

二是必须坚持问题导向。从“挖病根、找病因”着手，直面矛盾问题，敢于较真碰硬，扭住不放，一抓到底，以问题整改促保护、促发展，倒逼整个长江经济带生态环境保护修复和高质量发展。

三是必须强化系统思维。把整个流域作为一个完整系统，综合考虑山水林田湖草等生态要素，科学运用中医整体观，强化源头治理、综合治理、系统治理，不断增强各项措施的关联性和耦合性，从而达到对症下药、药到病除的效果。

四是必须推动改革创新。坚决摒弃以牺牲和破坏环境为代价的粗放发展方式，加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产方式、生活方式，培育发展新动能，推动长江经济带实现质量变革、效率变革、动力变革。

五是必须狠抓工作落实。沿江省市和各部门密切协作，以抓铁有痕、踏石留印的严实作风和功成不必在我、功成必定有我的担当精神，一个问题接着一个问题解决，一项任务接着一项任务推进，抓一件成一件，积小胜为大胜。

“同时，也要清醒地认识到推动长江经济带发展仍然存在许多困难，面临许多新的挑战，生态环境保护基础仍然薄弱，创新能力还需要进一步提升，区域协同有待进一步加强，问题整改责任落实不到位现象还时有发生。”罗国三强调，国家发展改革委将在今后工作中努力破解这些困难，着力推动长江经济带高质量发展，为全国构建新发展格局作出新贡献。

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