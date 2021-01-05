人民网北京1月5日电 2021年1月5日，《辛丑年》特种邮票首发仪式在中国国家博物馆举行。该套邮票设计者、著名艺术家姚钟华，中国邮政集团有限公司董事长刘爱力，中国国家博物馆党委副书记古建东等出席仪式。

自去年9月1日《辛丑年》特种邮票宣布开机印刷后，广大集邮爱好者翘首期待这套牛年生肖邮票的正式发行。在当日的首发仪式上，刘爱力与姚钟华为《辛丑年》特种邮票揭幕。国家邮政局副局长戴应军、中国邮政集团有限公司总经理张金良共同揭幕《辛丑年》首日封。

《辛丑年》特种邮票第一枚“奋发图强”，描绘了雄壮有力、一往无前的奔牛形象。公牛四蹄扬起，昂首向前，目光炯炯，表达出不畏艰险、砥砺前行，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗的寓意。第二枚“牛年大吉”，通过大牛与小牛舐犊情深的温馨画面，向全国人民传递家庭兴旺和谐、团圆美满的美好祝愿。

中国邮政集团有限公司领导在首发仪式上表示，方寸之间，自有天地。生肖文化是中华民族文化及民俗的重要组成部分，生肖邮票的发行，传递着新春祝福和情感寄托，引领着生肖文化的时代风潮，展现了中华民族走向世界的文化自信。2021年是中国共产党百年华诞，也是我国向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。牛年生肖邮票以“脚踏实地、敢于拼搏、开拓进取、勤劳奉献”之寓意，传递出全国人民以肯干实干精神，实现中华民族伟大复兴的坚强决心。中国邮政将坚守初心使命，努力当好为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛，加快做强做优做大、打造行业“国家队”，为实现中华民族伟大复兴的中国梦，努力作出新的更大的贡献。

《辛丑年》特种邮票的正式发行，也为庆贺新春拉开了序幕，自2021年1月5日起，广大集邮爱好者可以在全国指定邮政网点、集邮网厅、中国邮政手机客户端以及中国邮政微邮局集邮微信商城购买该套邮票。此外，为配合生肖邮票首发，由中国邮政集团有限公司主办、中国邮政文史中心（中国邮政邮票博物馆）承办的“金牛贺岁——2021辛丑年生肖邮票展览”也于同日开幕。

当天，中国邮政文创品牌LOGO发布暨中国邮政文创首届校园产品设计大赛颁奖典礼同时在国家博物馆举办。现场发布的中国邮政文创logo，以世界闻名的天坛祈年殿剪影与中国邮政核心元素之一的邮筒做为背景加以轮廓修形，以象形不变形为主，用古代书法中的“文”字和现代“创”字演绎，寓意中国文化的传承和创新。

此外，中国邮政文创首届校园产品设计大赛获奖结果公布，本次大赛共有3800名优秀设计师参与，从2615幅参赛作品中评选出了生活、科技、创意三大类别23个获奖作品，充分展现了邮政文化与时尚、潮流、科技的融合创新。

(责编：栗翘楚、孙阳)