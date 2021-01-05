人民网北京1月5日电 （记者车柯蒙）记者从国家税务总局获悉，“十三五”期间，每天平均有超过3万个涉税市场主体在中国诞生，成为中国经济发展的新生力量。“十三五”期间，全国新办涉税市场主体共5745万户，年均超千万户，较“十二五”时期增长83%。

涉税市场主体是指办理了市场主体登记注册，并且到税务部门办理过涉税事项的市场主体。

市场主体活，经济才能活。5年间，税收大数据记录了新办涉税市场主体的成长足迹。涉税市场主体新办多，结构优，力量强，有以下几方面特点。

一是民营经济是主力军。国家税务总局最新数据显示，“十三五”期间，新办民营涉税市场主体5600万户，占比超九成，且占比逐年递增，在稳就业、保就业方面发挥了重要作用。

二是现代服务业占比持续提升。国家税务总局最新数据显示，租赁和商务服务业、科学研究和技术服务、信息传输和信息技术服务等现代服务业的新办涉税市场主体数量占比明显提高，分别从2015年的10.02%、3.89%、2.84%提高至2020年的13.70%、5.45%、3.78%，体现了我国服务业转型升级取得明显效果，经济结构不断优化，新经济新动能正在茁壮成长。

三是持续经营能力较强。新办涉税市场主体活力较强、成长性较好，成立当年即领用发票率和有税申报率稳步提升，整体存续率超过八成。

四是五省份三大经济圈市场活力优势明显。分地域来看，广东、浙江、江苏、山东、河南五省份新办涉税市场主体超四成。三大经济圈市场活力优势明显，长三角、珠三角、京津冀经济圈新办涉税市场主体合计2404万户，占全部新办涉税市场主体的42%。

五是税收贡献不断增大。新增涉税市场主体保持稳步增长，培育壮大了税源基础，客观上带动了税收收入增加，使得在近些年减税降费力度不断加大的背景下，税收收入仍保持了一定程度的增长，并有力促进了经济高质量发展。

保住市场主体，就保住了中国经济的源头活水。5年间，透过税收数据可以发现，涉税市场主体不断新生，为经济发展注入不竭动能。

(责编：车柯蒙、刘阳)