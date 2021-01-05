2020年12月27日，中国时尚文化人才培养计划互联网营销师凉山项目培训班在京顺利开班，本次培训班旨在借势电商直播发展，助力四川省凉山彝族自治州彝族刺绣走出当地，对接时尚文化产业，进一步帮扶凉山发展，铺就扶贫致富路。

中国时尚文化人才培养计划由人社部中国国家人事人才培训网和北京服装学院继续教育学院合作开展，旨在围绕时尚设计和文化产业领域新职业人才培养培训需求，充分发挥中国国家人事人才培训网在人才培训领域及北京服装学院在时尚文化教育领域优势，面向大学生、专业人群、社会公众广泛开展人才培育，助力推动我国时尚文化事业高质量发展。

北京服装学院党委副书记倪赛力

来自凉山的学员们不辞舟车劳顿，一同奔赴中国时尚文化人才培养计划互联网营销师项目（中扶民丰）集训基地，以极佳的精神面貌投入学习之中，准备充分，信心满满。

千年彝绣精美独特 北服助力凉山非遗“走出来”

文化，是一个民族的血脉、灵魂和脊梁。经过千年的演绎，现在的彝族刺绣种类繁多、丰富多姿、制作精美、异彩纷呈，集中体现了彝族的社会特点、历史文化、生活环境、审美情趣和宗教信仰等文化生态。2008年6月，彝绣经国务院批准列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

彝绣满身是花，用色大胆夸张、构图精美、针法灵活、针脚细密、工艺独特、风格迥异。一方面了体现彝人的心灵手巧、勤劳勇敢和乐观向上，一方面又体现了彝人追求庄重、豪放、纯洁、豁达和自由的情怀。

虽然蕴含着巨大的文化、商业价值与市场潜力，但产品创新力度不足、产业发展闭塞，与市场需求脱轨等问题的存在，让精美的凉山彝绣仍是“藏在深闺人未识”。

彝绣衍生品亮相2020北京时装周

2017年开始，北京服装学院就与当地州妇联联系连接起来，积极为当地提供教育帮扶、设计帮扶等。联合唯品会平台、北京时装周，为推动彝绣衍生产品市场化和可持续发展，进一步提升凉山彝绣产品的知名度和影响力，让凉山彝绣直接服务脱贫攻坚和乡村振兴，促进广大妇女居家灵活就业。2020年初，北京服装学院与凉山州妇联达成战略合作，通过行业指导、设计帮扶、平台资源引入等，推动彝绣产品市场转化，实现凉山彝绣文化的传承与保护。北京服装学院设计师品牌联合凉山州彝绣企业及彝绣传承人共同打造80余款带有彝族刺绣的服装服饰、箱包、首饰等产品，于9月19日以时尚新姿态亮相北京时装周，“‘彝’韵新风，凉山印象”彝族非遗彝绣衍生品发布会顺利开展。

彝绣绣娘变身带货主播 新职业教育丰富地方人才储备

随着消费模式的变化，电商和直播已成为新兴主流购物方式。《迈向万亿市场的直播电商》报告显示，2019年，直播电商整体市场规模为4338亿元，同比增长210%，在电商市场中的渗透率为4.1%；预测2020年直播电商整体规模将突破万亿元，达到10500亿元，渗透率将达到8.6%，而2021年直播电商仍将继续高速增长，规模接近2万亿元（19950亿元），渗透率达到14.3%。

而短视频、直播带货等网络营销行业随之兴起，覆盖用户规模达到8亿以上，互联网营销从业人员数量以每月8.8%的速度快速增长，大量中小微企业也因网络直播销售方式激发出了活力。如何推动互联网营销人才，尤其是时尚文化行业“带货主播”人才工作的创新发展、发挥人才作为第一资源的优势，对产业的引领支撑作用值得关注和思考。

扶贫先扶智，教育要先行。对于凉山群众的致富路来说，人才储备也必不可少。扶智要做到“授之以渔”，需要从职业教育入手。聚焦地区产业和就业需求，量身定制开展职业技能培训，同时注重发挥当地致富能人的引领示范作用，使广大群众有学习的途径和动力。不断探索建立产业发展指导制度，加强群众在特色产业经营等方面的素质和能力，激发致富活力，将人口资源转化为人才资源，满足当地经济社会发展需要，才能为实现高质量就业、铺就致富路打下坚实基础。

课堂上认真做笔记的学员

为进一步落实对凉山地区的教育帮扶、产业帮扶，北京服装学院继续教育学院将联合人民日报社人民信产，整合各方优势，打造中国时尚文化人才培养计划互联网营销师项目，开启新职业培训帮扶，探寻文创、培训、融媒体、产业共同驱动的形式，从互联网营销师形象管理、内容制作、声音训练、专业深化等方面教学，引导学员完成彝绣绣娘到带货主播的转变。以文化产业帮扶助力凉山彝绣拓展市场，让产品中的彝汉元素更加多元化，兼具传承性、文化性和实用性，让产品更新颖、价格更亲民，更能适应广泛市场需求，助力凉山州地区乡村振兴的实施及产业集群化发展，并适时将这一模式推广到全国其他地区和人群。

据了解，中国时尚文化人才培养计划包括时尚设计人才、文化创意人才、时尚礼仪人才、时尚表演人才、互联网营销人才等项目，互联网营销师则是其中最受关注的新职业。中国时尚文化人才培养计划互联网营销师将聚焦时尚文化领域，严格规范管理，遵循国家各项法律法规，坚持政策导向，为中国时尚产业发展做出贡献。将时尚文化人才培养与企业、产业相结合，形成学员-学校-企业-产业一体化的时尚产业生态闭环，让中国时尚文化人才培养计划实现“学而有用、学而能用、学而有地方用”。

互联网营销师岗位能力证书

本次培训班持续三天，教授互联网营销师初级课程。培训人员结业并考核合格后，可获得全国通用的“互联网营销师岗位能力证书”，该证书可作为能力评价、考核聘用及继续教育学时认定的依据，且支持在人社部中国国家人事人才培训网查证。