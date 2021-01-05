北京银行在城市副中心设立金融创新实验室
2021年是北京银行成立25周年。为迎接成立25周年，北京银行在城市副中心设立金融创新实验室，推进体制升级创新、项目探索创新、人才培养创新，打造中小银行创新典范。同时，北京银行正在与中科院自动化所商谈合作，拟在人工智能、大数据等领域开展联合创新。
随着京津冀协同发展、城市副中心建设不断深入，在完善基础设施、升级公共服务、加强城市管理等领域蕴含着巨大金融需求，这些都为商业银行推动金融创新提供了新机遇。
据了解，北京银行是一家立足首都、服务首都的城市商业银行，自1996年成立以来，已经走过了25年的发展历程。25年来，北京银行紧跟首都发展战略和城市建设步伐，用真诚和专注打造了首都金融业的亮丽名片。截至2020年9月末，北京银行总资产达2.87万亿元，在全国134家城市商业银行名列第一，品牌价值597亿元，全球千家大银行排名第62位，连续七年跻身全球银行业百强。25年来，北京银行坚持向改革要动力、以创新谋发展，用服务和探索打造了中小银行的创新品牌。2012年，北京银行就建设了创新研发基地，围绕创新体制机制升级形成了一系列成果。近年来，北京银行在太阳宫支行借鉴ING先进理念建设了智慧银行，在顺义建设了高水平的科技研发中心，创新转型的基础不断夯实。随着金融创新实验室的落地，北京银行的创新研发体系进一步完善，数字化转型将进一步加快。将金融创新实验室设在北京城市副中心，体现了北京银行服务首都经济、服务小微企业、服务市民百姓的积极探索与使命担当。
据介绍，北京银行金融创新实验室将坚持三个研发方向：一是依托北京银行的丰富业务场景，围绕业务数字化转型、服务场景化升级、流程智慧化再造，推进数字金融创新。二是依托北京地区的丰富科创资源，围绕产学研协同、前瞻性技术研发、前沿技术应用，推进跨界融合创新。北京银行将与中科院自动化所开展对接，探讨人工智能算法、机器学习、大数据挖掘等领域技术的金融应用。三是依托城市副中心的良好创新环境，围绕区域性需求、特色化场景、重大项目工程，推进本地化特色创新。北京银行将为金融创新实验室量身打造项目准入机制、敏捷研发机制、沙盒试点机制，推动创新成果快速上线、快速迭代、快速推广，打造全行创新转型的“增长极”。
未来，在城市副中心实验室的基础上，北京银行将总结经验、完善机制，推动金融创新实验室在粤港澳大湾区、长三角等地区复制推广，形成多点开花、各具特色的创新平台，进一步增强科技创新对全行发展的支撑和引领能力。（牛广文）
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