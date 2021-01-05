人民网北京1月5日电 （栗翘楚）商务部网站今日发布《商场、超市疫情防控技术指南》等4个防控指南，其中明确，在进入商场、超市、农贸市场、餐饮服务场所时，对于不使用或不会操作智能手机的老年人等群体，其健康码可采取凭有效身份证登记、亲友代办、出示“通信行程卡”等替代措施，做好人工服务引导。

在《商场、超市疫情防控技术指南》和《农贸(集贸)市场疫情防控技术指南》中提到，顾客不戴口罩时，应拒绝其进入商场、超市、市场。

防控指南还对冷链食品做了相关要求。

《餐饮服务单位新冠肺炎疫情常态化防控技术指南》中指出，对直接操作冷链食品等高危风险的从业人员要及时开展新冠肺炎疫苗接种，加强重点防护。严格落实国务院联防联控机制关于防范新型冠状肺炎疫情通过进口冷链食品输入风险的有关要求，执行防控措施，不购买无检验检疫合格证明、核酸检测证明、消毒证明、追溯信息的进口冷链食品。

《展览活动新冠肺炎疫情常态化防控技术指南》中提到，严格控制进口冷链食品入境参展，全面落实国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组印发的《进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》（联防联控机制综发〔2020〕255号），进口冷链食品参展严格落实专用通道入场、专区存放、专区展售等要求。参展商要向有关单位如实申报进口冷链食品展品信息，配合相关单位开展检验检疫、核酸检测及消毒工作，严格查验并留存相关证明，并做好展品销售记录和流向记录。无检验检疫合格证明、核酸检测证明、消毒证明、追溯信息的进口冷链食品，不得参展。

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