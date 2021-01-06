积极的财政政策要提质增效更可持续（权威访谈·迈好第一步，见到新气象⑥）
——访财政部部长刘昆
中央经济工作会议提出，积极的财政政策要提质增效、更可持续，保持适度支出强度，增强国家重大战略任务财力保障，在促进科技创新、加快经济结构调整、调节收入分配上主动作为，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，党政机关要坚持过紧日子。
2021年构建新发展格局要迈好第一步、见到新气象，应如何更好发挥财政职能作用？记者采访了财政部部长刘昆。
精准科学施策、不急转弯，保持一定减税降费力度
记者：如何理解中央经济工作会议提出的“积极的财政政策要提质增效、更可持续”？
刘昆：“提质增效”，主要是从优化结构和加强管理着眼，进一步完善政策实施机制，切实提升政策效能和资金效益。
一方面，要建立实施常态化的财政资金直达机制，提高财政支出效率。另一方面，要注重节用裕民，落实好“过紧日子”要求；同时还要加快建立全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系，做到花钱要问效、无效要问责。
“更可持续”，主要是支出规模和政策力度要保持基本稳定，为今后应对可能出现的新的风险挑战留出政策操作空间。
我们将兼顾稳增长和防风险需要，合理确定赤字率和地方政府专项债券规模，保持适度支出强度，保持宏观杠杆率基本稳定。同时，加大预算统筹力度，增强国家重大战略任务财力保障，支持地方扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。
当前，世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。这要求宏观政策不能急转弯，要审时度势、把握时机、精准施策，保持一定力度，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，推动构建新发展格局迈好第一步、见到新气象。
记者：中央经济工作会议要求完善减税降费政策，财政部门将如何落实这一要求？
刘昆：2020年，面对严峻复杂的形势，在财政收支较为困难的情况下，我国连续发布实施了7批28项减税降费政策，预计全年新增减税降费超过2.5万亿元。
下一步，财政部将综合考虑财政承受能力和实施助企纾困政策需要，保持一定的减税降费力度，继续实施制度性减税降费政策。
应该看到，近年来我们实施的许多减税降费政策是制度性、持续性的，叠加累积效应会越来越大，企业减负也会越来越明显。财政部门将坚决把该减的税减到位，把该降的费降到位，助力企业轻装上阵、更好发展。
扩大“直达资金”范围，兜牢兜实基本民生底线
记者：2020年2万亿元直达资金惠企利民成效显著，2021年是否继续沿用这一模式？
刘昆：实行财政资金直达机制是党中央、国务院作出的重大决策部署，也是财政宏观调控方式的重大创新。截至2020年12月29日，已有1.52万亿元直达资金投入使用。直达机制“一竿子插到底”，财政资金从中央落地市县基层仅需20天，且投向更准，用到了基层急需处。
2021年，财政部将推动形成常态化制度化安排，将直接用于基层财力保障的一般性转移支付、年初可直接分配的中央对地方共同财政事权转移支付，以及具备条件的专项转移支付也纳入直达范围，同时推进全过程、全链条和全方位监控，推动直达机制嵌入预算管理流程，切实提高财政资金使用效益。
记者：2021年在做好基本民生保障工作方面，财政部门有哪些举措？
刘昆：民生无小事。财政收支压力再大，也要坚决保障好民生支出。2021年，财政部门将继续兜牢兜实基本民生底线：要统筹用好就业补助资金等各类资金，加大对重点群体就业的帮扶，推动稳住就业基本盘，让“劳有所得”更有保障；加大教育财政投入，优化支出结构，使“学有所教”获得更高质量发展；推进企业职工基本养老保险全国统筹，完善全国社会保障基金管理等，令“老有所养”更有底气；适当提高城乡居民医保人均财政补助标准，增强突发重大传染病应对处置能力，使“病有所医”再上台阶，等等。
在加强基本民生保障的过程中，我们将积极努力，确保民生支出与经济发展相协调、与财力状况相匹配，让民生保障延伸到未来。
记者：2021年，在巩固脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴的有效衔接方面，财政部门将如何发力？
刘昆：习近平总书记指出，脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。2021年，财政部门将不松劲、不懈怠，奋力写好“稳定、巩固、提升”三篇文章。
稳定——过渡期内，保持财政支持政策和资金规模总体稳定，在此基础上合理安排财政投入规模，优化支出结构，为做好衔接工作提供保障。
巩固——重点向巩固拓展脱贫攻坚成果任务重、乡村振兴底子差的地区倾斜，重点支持西部地区巩固脱贫成果，对中央确定的国家乡村振兴重点帮扶县予以适当倾斜支持。
提升——逐步提高相关财政涉农资金用于产业项目的投入占比，激发农民群众自我发展的内生动力。
给地方债戴上“紧箍咒”，更好发挥债券资金投资拉动作用
记者：2021年，在防范化解地方政府债务风险方面，财政部还将采取哪些政策措施？
刘昆：截至2020年11月末，地方政府债务余额25.5595万亿元，控制在全国人大批准的限额之内，地方政府债务风险总体可控。
同时，我们也注意到，有的地区还在新增隐性债务，个别地区偿债风险有所上升。对此，财政部将严加防范、积极应对，切实把债务风险关进笼子里。
一是开好“前门”。保持宏观杠杆率基本稳定，合理确定政府债务规模，以及分地区地方政府债务限额，满足财政政策逆周期调节和财政可持续的需要。
二是堵住“后门”。严禁地方政府以各种名义违法违规或变相举债，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，有效前移风险防控关口，坚决刹住违法违规举债行为。
三是完善管理。按照“资金跟着项目走”的原则，引导地方精准聚焦重点领域，提高债券资金使用绩效，更好发挥对经济的拉动作用。
四是强化监管。对地方政府、金融机构违法违规融资行为，发现一起、查处一起、问责一起，终身问责、倒查责任。
五是推进公开。督促地方稳步推进地方政府债务“阳光化”，更好发挥社会公众的监督作用，促进形成市场化、法治化融资自律约束机制。
给地方政府债务多加一圈“紧箍咒”，经济社会发展就多了一道“安全阀”。对此，我们一定会持之以恒、一以贯之、不留后患。
《 人民日报 》（ 2021年01月06日 02 版）
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