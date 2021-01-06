外商投资法及其实施条例自2020年1月1日全面实施以来，中国切实采取措施鼓励和促进外商投资，保护外商投资合法权益，规范外商投资管理，持续优化外商投资环境，推进更高水平对外开放。接受本报记者采访的在华外资企业代表和国际工商界人士纷纷表示，更加开放的中国市场是世界的市场、共享的市场、大家的市场，为促进各方互利共赢搭建了广阔平台，外资企业对继续扎根中国、服务中国充满信心。

“中国营商环境不断改善，更加公平透明”

中国商务部日前发布数据显示：2020年1—11月，全国实际使用外资8993.8亿元人民币，同比增长6.3%。美中贸易全国委员会的调查显示，近70%受访美国企业对中国未来5年的市场前景抱有信心。中国英国商会的调查显示，44%的受访英国企业表示2021年将增加在华投资。中国日本商会调查同样显示，逾四成受访日本企业未来一两年计划扩大在华业务……一系列数据充分反映了外国企业看好中国市场、加大在华投资的意愿。

泰国开泰银行在上海、成都、香港、北京、昆明等城市设立了分行及办事处。2020年6月，开泰银行在深圳注册成立开泰远景信息科技有限公司，立足于为银行客户提供新型金融科技服务。开泰银行高级副总裁蔡伟才表示：“中国坚持内外资一致原则，积极回应我们的关切，对外商投资企业平等适用支持企业发展的各项政策、平等参与标准制定、公平参与政府采购等进行了明确规定。外商投资法实施一年来，外商可涉及的领域更加广泛。中国营商环境不断改善，更加公平透明。”

格兰富集团总部位于丹麦，是全球领先的水泵制造商之一。2020年1月，北京知识产权法院在一起民事侵权案件中认定“格兰富”“GRUNDFOS”为驰名商标，责令侵权方停止使用该商标字号，承担侵权赔偿责任。格兰富中国首席财务官约翰·马克曼表示，赢得这一案件对格兰富意义重大，有助于格兰富商标和知识产权在未来受到更强有力的保护。“外商投资法的实施体现了中国对外开放的决心。中国政府采取诸多举措改善市场准入、扩大进口、加强知识产权保护，创造了更有吸引力的投资环境。我们对开放创新的中国市场充满信心。”

“推动建设开放型世界经济的决心与行动”

“外商投资法是由商品和要素流动型开放向制度型开放转变的一个重要体现，它显示了中国推动建设开放型世界经济的决心与行动。”欧莱雅中国总裁兼首席执行官费博瑞表示，中国积极营造内外资企业一视同仁、公平竞争的市场环境，不仅有助于中国实现自身发展目标，也为各国企业在华开展合作提供广阔商机。

蔡伟才说，中国改革开放40多年来，尤其是加入世界贸易组织以来，市场日益开放，外商对中国市场的参与度愈加广泛、深入。“外商投资法不仅是对外商拓展中国市场的法律保护，也为外资企业随中国经济共同发展奠定了基础。”

“外商投资法实施一年来，中国很多地方结合当地情况，相继出台了配套措施。我们切实感受到各级政府在办事效率、服务理念等方面的不断提升。”世邦魏理仕公司中国区总裁李凌说。

过去一年，西门子在中国市场推出了覆盖众多行业的创新技术和解决方案，如智能交通5G能力中心等。西门子大中华区总裁兼首席执行官赫尔曼表示，公司对中国市场的巨大潜力和韧性充满信心，“我们在中国加快构建新发展格局中看到了新机遇，也希望更多参与其中，在公平透明的营商环境中实现合作共赢”。

2020年，德国大众汽车集团携手中国伙伴在中国市场投资超过40亿欧元，其中超过40%的投资用于电动出行领域。随着大众汽车集团增持江淮大众股份战略投资完成，江淮大众已正式更名为“大众汽车（安徽）有限公司”，开启了大众汽车在华电动化的新历程。“我们致力于将公司打造为集团全球电动出行技术研发中心之一。”大众汽车（安徽）有限公司首席执行官冯思翰表示，大众汽车集团和江淮汽车强有力的品牌形象和前沿技术将助力公司长足发展。

“我们和中国伙伴的合作领域在进一步拓宽”

中国国家发展改革委、商务部日前发布《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》，修订后的总条目1235条，比2019年版增加127条，增幅超过10%，修改88条。新增投资领域既包括高端制造、新材料、绿色环保等前沿领域，也包括现代物流、信息服务等民生领域。根据鼓励目录，外资企业不仅可以投资更多领域，而且能享受一系列优惠政策。

美国咨询公司思特沃克中国区首席执行官张松说，《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》的发布体现了中国对外资参与制造业高质量发展和生产性服务业的重视，让外国服务型企业看到了更多发展机遇。他表示，近年来，中国中西部市场的创新氛围日趋活跃，科技、软件等高附加值产业开始聚集，公司先后在西安、武汉、成都设立了分公司和业务中心，并取得了快速稳健的发展。2020年下半年，企业进一步扩大了在中国各地的团队规模。“随着更多中国企业创新能力的提高，我们和中国伙伴的合作领域在进一步拓宽。”

2020年，知名制药公司阿斯利康中国东部总部项目正式落户杭州。阿斯利康全球执行副总裁、国际业务及中国总裁王磊说，外商投资法为外资企业创造了更加公平有利的市场竞争环境。阿斯利康将不断加大在中国市场投资，进一步推动医疗全产业链的深度融合，开拓具有地方特色的医疗产业新业态。

比利时比中经贸委员会主席贝尔纳·德威特表示，外商投资法实施一年来成效显著，有效保护了外商在华合法权益，推动了贸易和投资自由化便利化，使外商依法平等享受到各类支持政策。“疫情防控期间，包括我们协会会员在内的许多欧洲企业不仅继续留在中国，还增加了对华投资，寻求扩大在华业务，其他与中国有业务往来的欧洲企业也与中国保持了良好的沟通与合作。这表明外国投资者对中国营商环境的持续优化感到满意，对中国经济、中国市场充满信心。”

（本报北京、曼谷、柏林、布鲁塞尔1月5日电 记者曲颂、暨佩娟、李欣怡、赵益普、李强、方莹馨）

《 人民日报 》（ 2021年01月06日 03 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)