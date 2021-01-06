补齐物流短板 激活农村消费
加快农村物流体系建设，提高农民电商消费便利度，是推动农村消费提速、挖掘县乡消费潜力的重要抓手
当前，电商已经成为人们购物的重要渠道。按照法律规定，网购商品在到货之日起7日内允许无理由退货。这对城市居民来说难度不大，消费者只要在网上提出退货申请，快递员就能上门取货。而对农村消费者来说，真正做到“7日内无理由退货”并不容易，通常需要自己将商品送回到快递网点，甚至还要支付额外的运费。从一定程度上说，快递物流不畅，已经成为制约农村电商消费提速的障碍。
农村消费市场是我国国内消费市场重要组成部分，物流体系是农村消费的重要保障。农业农村部近日发布的《中国数字乡村发展报告（2020年）》显示，全国农村网络零售额从2014年的1800亿元增长到2019年的1.7万亿元。到2020年上半年，快递网点已覆盖3万多个乡镇，但在不少村庄仍是空白。在一些农村，快递能送到乡镇，却很难送到村民家门口。有的地方网购冰箱、洗衣机、热水器等大件商品到达乡镇快递网点后，只能由农民自取；农民对产品不满意，或出现质量问题时，也只能自己送到乡镇快递网点，退换商品难度较大。这些不便影响农民网购体验，有待进一步改进。
客观来说，大多数农村村落位置较为分散，一些村庄交通不便，构建覆盖全部乡村的物流体系成本相对较高。但也要看到，农村物流市场这一“蓝海”前景良好。现阶段，城市物流网点已接近饱和，快递公司间的竞争日趋激烈，而随着乡村振兴战略的实施，农村网络消费市场逐步激活，开拓农村地区物流市场大有可为。此外，快递进村是众多农民的期待，下大气力改善农民网购体验，是企业社会责任感的体现。
农村物流承接工业品下行，也承接农产品上行，关系着农村消费者的“钱袋子”和城市消费者的“菜篮子”。相关企业应加快技术升级，充分利用区块链、大数据、云计算、物联网和人工智能等新技术提前计算配送路径、科学规划网点设置，提升配送效率。政府部门应继续推动完善农村物流基础设施建设，提高农村物流信息化智能化水平，创新乡村快递流通运营模式，倡导电商平台和物流开展邮快合作、快快合作、驻村设点等，努力解决快递包裹被堵在进村“最后一公里”上的问题。
中央经济工作会议要求“充分挖掘县乡消费潜力”。加快农村物流体系建设，提高农民电商消费便利度，是推动农村消费提速、挖掘县乡消费潜力的重要抓手。期待社会各方紧密配合、发挥合力，推动农村物流体系建设不断提速，让更多农村消费者享受到更加便捷、舒适的购物体验，为推动农村消费潜力释放、提升农民生活品质发挥更大作用。
《 人民日报 》（ 2021年01月06日 19 版）
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