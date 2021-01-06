重视老年消费群体三大刚需（把脉）
随着生活水平提高，老年消费出现升级趋势，老年消费群体有三大刚需值得关注。
其一，医疗保健养老消费已成为老年人的生活必需，需求强度和需求规模远超其他消费人群。老年人对保健食品、药品等消费需求规模大，对定期体检、慢性疾病监测治疗、健康管理等需求日益增长。
其二，老年人的交通通信商品和服务不断增长。中国互联网络信息中心发布的第四十六次《中国互联网络发展状况统计报告》表明，我国互联网正在进一步向中高龄人群渗透。我国50岁及以上网民群体占比由2020年3月的16.9%提升至2020年6月的22.8%。老年人不仅会购买智能手机、智能家电等产品，还越来越倾向通过电商平台在线购物。
其三，老年人对于教育文化娱乐等服务需求大。特别是刚退休的老年群体，文化程度较高，消费能力强，已不再是传统的保守型和经济型消费者。他们在产品选择上更加注重品质，对社交娱乐、体育健身、旅游等需求较大。时尚消费支出也呈现较快增长态势。
虽然我国银发经济发展的潜力巨大，但是老年消费仍然面临收入过于单一、供给不平衡不充分、消费场景较少等问题。破解老年消费瓶颈制约迫在眉睫。
首先，要深度挖掘老年人力资源，提高老年群体收入水平，夯实老年人的消费能力。随着我国医疗卫生水平和人均预期寿命不断提高，很多老年人的身体状况良好，工作经验丰富，有能力适应很多工作岗位的要求。因此，不妨引导企业创造更多适合老年人的岗位，为老年人口灵活就业提供机会，拓展老年人群的收入来源渠道，增强老年人消费能力。
其次，加大公共服务投入力度，扩大服务业开放，增强对老年人的服务供给能力。相对于快速增长的老年消费需求，老年教育、医疗保健、旅游等产品供给仍然存在不足、不充分的问题，供给的质量和水平也有待提高。要加大公共服务财政支出力度，扩大服务业对内对外开放，引导企业提供数量更多、质量更优的适老化服务。
此外，要加快适老化产品研发。要针对老年消费者开发出性能更优的新产品。还要利用大数据、人工智能等新一代信息技术，发展反向定制产品，精准满足老年消费者的个性化需求。通过线上线下融合，拓展休闲娱乐、体育健身等消费场景，创造新的消费需求，提升老年人消费体验。
（作者为中国贸促会研究院副院长、研究员）
《 人民日报 》（ 2021年01月06日 19 版）
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