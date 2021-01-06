本报记者 徐佩玉

近年来，山东省青岛市即墨区大力发展汽车流通产业，2020年1至11月份，累计向全国发运11余万辆汽车。图为2020年12月25日，在山东省青岛即墨国际陆港济铁物流园，一汽-大众汽车有限公司青岛分公司生产的汽车通过商品车铁路运输专线发往全国各地。

梁孝鹏摄（人民视觉）

1月2日，工人在安徽省滁州市经济技术开发区安徽嘉安汽车有限公司焊接车间里焊接新能源汽车车体。

李晓村摄（人民视觉）

去年以来，“稳定和扩大汽车消费”的声音频传。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》明确，“推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变”，引起了方方面面的关注。

业内人士普遍认为，从购买管理转向使用管理，是刺激汽车消费需求、恢复汽车产业增长的重要转变，既有利于扩大内需，也可以更好满足消费者需求，充分挖掘和释放汽车消费潜力。

放宽限购，迈向使用管理

“在北京工作快5年了，还没摇上号。我连买什么车都看好了，就差一个车牌！”湖南小伙李希3年前在北京市丰台区买了一套两居室，但他上班的地点在20多公里外的国贸，每天坐地铁通勤要花将近1个小时。前段时间，他终于听到一个好消息——

去年12月7日，《北京市小客车数量调控暂行规定》和《〈北京市小客车数量调控暂行规定〉实施细则》发布，提出“以家庭为单位配置指标”“推动个人名下第二辆及以上在本市登记的小客车有序退出”等。北京摇号新政让李希重新燃起了希望，“或许今年我就能拥有一个北京车牌了！”

去年以来，激活汽车消费的信号在全国多地陆续释放——去年8月，北京市曾一次性向“无车家庭”增发2万个新能源指标。上海针对只在郊区范围使用的小汽车，推出了申请难度较低的沪C牌照，从去年3月份开始，上海小客车牌照中标率明显提升。深圳、杭州、天津等地也直接增加了小客车牌照指标。

增加号牌指标投放，正是推动汽车由购买管理向使用管理转变的重要举措。

什么是购买管理和使用管理？

中国贸促会研究院副院长赵萍介绍，汽车购买管理聚焦于购买环节，主要通过对汽车购买主体的限制以及鼓励新车购买的相关补贴政策、促销政策应用，使汽车消费在相关政策引导下，按照市场调整的总体目标发展。

使用管理，则更多聚焦于消费者购车之后的各个环节。比如，通过完善相关管理手段、措施，创造更多的使用场景，提供更多的使用便利，从而使人们购买汽车后享受到更多便利，进而通过汽车消费带动其他消费增长。在某些情况下，使用管理也包括对使用的限制。

从购买管理转向使用管理，是刺激汽车消费需求、恢复汽车市场正常增长的重要治理转型。“汽车使用管理立足于我国作为世界巨大汽车保有国的现实基础。发挥汽车保有量对消费的带动作用，通过汽车使用管理，使人们获得更多消费方面的满足。”赵萍表示。

扩内需，激活车市潜力

商务部研究院区域经济研究中心主任张建平对本报记者表示，作为制造业的重要支柱产业，汽车产业肩负着拉动内需、激活消费潜力的重要使命。

“十三五”时期，中国汽车产销均保持了快速增长，其中新能源汽车产销更是连续5年居全球首位。截至去年三季度末，中国汽车保有量已经达到2.75亿辆。

近年来，汽车市场更呈现出较为明显的消费升级趋势。去年4月份开始，豪华车型受到市场追捧。中汽协数据显示，4月份之后，豪华车市场维持了同比20%的销量增长，每个月的产销量都保持在30万辆左右。“随着收入增加，消费者更加偏好中高端车型，凸显出在汽车消费对整体消费升级的拉动作用。”张建平表示。

可以说，汽车消费进入“供需两旺”的新阶段。看供给，2019年，中国工业增加值31.71万亿元，汽车制造业就占了超2万亿元；看需求，2019年，中国社会消费品零售总额41.2万亿元，汽车占了近4万亿元。在这样的背景下，从购买管理转向使用管理，将引导汽车消费升级顺利推进并进一步激发汽车市场消费潜力，有望对整个经济运行起到重要支撑作用。

“从购买管理到使用管理，不仅仅是放松汽车限购，还包括更丰富的内容。”张建平说。

发展汽车维修和金融保险、畅通二手车流通、健全报废汽车回收利用体系……一系列汽车“后市场”环节有待进一步完善。商务部有关负责人近日透露，下一步将鼓励有条件的地区开展新一轮汽车下乡和以旧换新，畅通新车、二手车、报废汽车、汽车进出口等内外循环，推动汽车由购买管理向使用管理转变。

农村市场将得到更多关注。“随着脱贫攻坚战完成预期目标，农村居民收入水平得到了显著提升，成为当前激发农村汽车消费的一个重要着力点。”张建平指出，农村汽车市场还有巨大潜力有待释放。从长远来看，要让农村汽车消费持续增长，除了汽车下乡、道路及充电桩建设之外，还要不断增加农村居民的收入水平、提高其社会保障覆盖面及待遇水平，让农村居民有能力购车。而“十四五”规划建议中已明确将加强这些领域。“期待随着汽车等消费品从购买管理向使用管理转变，能够让农村汽车消费潜力得到进一步释放。”张建平表示。

让消费者自己做选择

通过号牌摇号或竞拍进行汽车限购，这种严格的购买管理挤压了汽车消费空间，也在一定程度上缓解了城市交通拥堵和环境污染等问题。

从“购买管理”转向“使用管理”，受到汽车制造企业及购车者的欢迎，但对城市治理提出了新的考验。有人担心，汽车限购松绑后，城市更堵了怎么办？空气污染转重了怎么办？

对此，专家指出，当前中国有条件、有能力在减少城市限购、加强使用管理来合理引导居民汽车消费的同时，疏解好交通拥堵、空气污染等矛盾。

完善城市规划，加强停车场等基础设施建设。国家发改委新闻发言人孟玮日前指出，下一步将推进主要公共建筑配建停车场、路侧停车位设施升级改造等建设。此外，通过大数据处理平台对拥堵进行预警与疏导，通过差异化的停车收费政策提高资源配置效率等举措，都有利于减少城市拥堵。

持续推进新能源汽车普及，防止环境污染进一步加剧。张建平表示，随着新能源汽车广泛普及以及汽车排放标准不断提升，环境污染问题有望得到治理和提升。“从目前来看，新能源汽车消费的比重在不断攀升，相关的配套基础设施也在不断完善，比如国家在充电桩建设方面给予了大力支持。未来，新能源汽车消费或将进一步增长，这也有利于节能减排。”

此外，在畅通购买环节的同时，某些地方、某些时段，不排除仍将对汽车的具体使用予以约束，实现交通总体顺畅。而这也正是使用管理的重要方面。

“一旦使用管理到位，人为的、一刀切的限购措施就没有太大的存在必要了。”张建平表示，“换句话说，就是用经济政策和经济手段让消费者自己做选择。”

据中国汽车工业协会预测，2020年中国汽车市场销量预计将达到2500万辆，到2025年中国汽车销量将达到3000万辆。随着汽车等消费从购买管理转向使用管理，未来汽车消费潜力将进一步释放，进而为稳增长、稳就业做出更大贡献。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)