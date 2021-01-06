文旅消费：城市发展新标志
山东台儿庄古城景区培育夜间消费新产品，激发消费新活力。
近日，“苏州城市文旅推介活动日”活动在上海举办，旨在打通苏沪两地文化旅游资源，扩大优质文旅资源影响力。
近日，文化和旅游部、国家发展改革委、财政部公布第一批15个国家文化和旅游消费示范城市、60个国家文化和旅游消费试点城市名单。这张“国字号”名片含金量很高，一经公布，广受关注。文化和旅游消费与百姓生活密切相关，以此来给城市“定位”，标志着人们生活的便利性、舒适度、幸福感，将日益成为城市高质量发展的重要标尺。
消费新场景
综观入选的这些城市，文旅产业升级、消费市场火热，是它们共同的特点。
江苏南京的夫子庙、苏州的平江路、浙江温州的公园路、重庆渝中区的白象街……这些城市基本都有自己的文旅“地标”，打造出消费新场景，并在游客中形成一定的口碑效应。以重庆为例，近年来，随着短视频等的传播，重庆已成为名副其实的“网红”之城。如何让慕名而来的游客感受到网络之外的重庆魅力，重庆选择将“生活味”做到极致。
如今，来到重庆的游客除了看穿楼而过的轻轨、吃火锅，越来越多的人喜欢走进市井小巷，坐下来吃一碗醪糟，喝一碗清茶，悠闲地看着周边掏耳朵的、卖烧饼的、修鞋的等小商贩做生意，听附近居民聚在一处“摆龙门阵”。地势造就的错落的建筑更是充满重庆味，老式的居民楼也能吸引游客专门前往“打卡”。“在我看来，重庆是一座宝藏城市，有独特的风格，每一次都能有不同的感受。”成都游客宋姝说，“能够吸引我留下并愿意在此消费的城市，一定是充满了生活气息的。”
活力之城
一座城市的活力体现在哪里？产业发展、人口结构、创新环境等都是评价指标。此次公布的首批文化和旅游消费示范城市、试点城市名单，又提供了另一个视角——文化和旅游消费活力。
在首批15个示范城市中，廊坊是河北省唯一入选城市。这座过去人们眼中的三线城市，为何能够入选？它的活力、魅力来自哪里？廊坊文旅消费的快速发展，得益于其所处的得天独厚的地理位置。廊坊地处北京、天津、雄安新区“黄金三角”内，是京津冀协同发展的核心区域，北京城市副中心、北京大兴国际机场、雄安新区从北向南辐射廊坊市全域。京津冀都市圈拥有近2亿人的旅游消费市场，加上每年到京津旅游的游客，体量巨大。这些都为廊坊旅游业发展带来巨大的机遇。与廊坊文旅产业欣欣向荣的发展趋势相一致，近年来，廊坊也被公认为一个处于上升期的城市，前景广为看好。原因之一正是都市圈带来的“红利”。
2016年，廊坊成为第一批国家文化消费试点城市后，在做强业态、做优产品，促进文旅消费方面，不断探索，逐渐形成“廊坊模式”，总结出“廊坊经验”，受到文化和旅游部认可，并在2019年深圳文博会期间进行展示推介。此外，廊坊还建起文化旅游消费云平台，投放消费券等拉动文旅消费，通过举办文创和旅游商品创意大赛，促进文旅商品的创新，形成文旅产业良性发展循环。
作为城市发展中的“后起之秀”，廊坊通过大力发展文旅产业，将“地利”发挥出最优效应，并使之成为当地经济高质量发展的重要力量。
御龙河公园夜市、廊坊非遗夜市展销会、新朝阳兴顺观光夜市……如今，体验这些特色夜游项目，已经成为市民和游客的消费习惯。夜经济也成为推动当地经济发展的活力因子。
转型之路
发展文旅产业为“后起之秀”的城市提供了更多可能，也为传统城市的转型发展指明了光明前景。一同入选的内蒙古鄂尔多斯就是典型代表。
鄂尔多斯素有“羊煤土气风光好”的美誉，资源丰富，是一座典型的资源型城市，很长一段历史时期内，它走的是资源型发展之路，这是一条不可持续的发展道路，要转型，向何处转？《鄂尔多斯市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出，将发展旅游业作为引领全市产业转型发展的支柱产业来推动，并将旅游业列为“一号”工程，连续出台促进文化旅游产业发展的政策措施。越来越多的企业看好旅游业这个绿色产业的前景，煤炭、房地产、化工等领域的本土企业纷纷转型投资旅游业。2016年以来，鄂尔多斯通过发放消费券、政府购买服务、举办“乡村文化旅游节”等形式，拉动地区文旅消费。
2019年，在第二届中国草原丝路文化旅游发展论坛上，鄂尔多斯荣获“资源型城市创新发展范例”称号，“天骄圣地 鄂尔多斯”的旅游品牌也已叫响。
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