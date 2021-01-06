十部门：物业企业可向养老、家政等领域延伸
1月5日，住建部等十部门联合印发《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》从融入基层社会治理体系、健全业主委员会治理结构、提升物业管理服务水平、推动发展生活服务业、规范维修资金使用和管理、强化物业服务监督管理等6个方面对提升住宅物业管理水平和效能提出要求。值得关注的是，《通知》提出，鼓励有条件的物业服务企业向养老、家政、房屋经纪等领域延伸。这也就意味着，物业企业经营权限逐渐放宽。
《通知》称，鼓励物业服务企业运用物联网、云计算、大数据、区块链和人工智能等技术，建设智慧物业管理服务平台，提升物业智慧管理服务水平。采集房屋、设施设备、业主委员会、物业服务企业等数据，共享城市管理数据，汇集购物、家政、养老等生活服务数据。鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼、家政、文化、健康、房屋经纪、快递收发等领域延伸，探索“物业服务+生活服务”模式，满足居民多样化多层次居住生活需求。
那么新《通知》的发布对于物业企业的运营有什么具体的影响呢？易居研究院智库中心研究总监严跃进分析指出，此次发布的《通知》最大亮点在于对物业企业放宽经营权限。在严跃进看来，这可以视为物业企业“春天”的到来。随着业务范围的扩大，物业企业的经营水平和服务能力将大幅提升。
严跃进指出，《通知》明确了物业企业经营范围的延伸，总结起来是三大内容。第一是养老托幼。该领域是近两年住宅项目较为关注的内容，但是成功的案例确实比较少，而物业企业基于对于社区的熟知优势，积极开展相关物业内容，有助于便捷低成本地开展服务，真正服务社区每个人。
在社区消费领域，严跃进表示，该领域主要包括家政、文化、健康、快递收发等内容，其实都是“大消费”的概念，近两年很多社区确实也在开展，但是也遇到了很多困难，包括此前备受争议的“丰巢事件”。而物业企业主动承担此类业务，有助于真正拓宽经营内容，真正实现社区服务的增值。
此外，在资产管理方面，严跃进指出，《通知》涉及到了鼓励物业服务企业向房屋经纪领域延伸的内容，这在一定程度上意味着物业服务企业后续可以开展类似租赁等业务。若物业企业可以参与此类业务，那么后续也会对存量市场的盘活产生较大的影响。
值得注意的是，通知还要求建立服务信息公开公示制度。物业服务企业应当在街道的指导监督下，在物业服务区域显著位置设立物业服务信息监督公示栏，如实公布并及时更新物业项目负责人的基本情况、联系方式以及物业服务投诉电话、物业服务内容和标准、收费项目和标准、电梯和消防等设施设备维保单位和联系方式、车位车库使用情况、公共水电费分摊情况、物业费和业主共有部分经营收益收支情况、电梯维护保养支出情况等信息。物业服务企业不得收取公示收费项目以外的费用。
此外，《通知》还要求，建立物业服务信息公开制度和物业服务企业信用管理制度，加强信用信息在项目招投标、政府采购等方面的应用，优化市场竞争环境，完善物业管理招投标制度，强化市场退出机制，建立物业服务企业红黑名单制度，推动形成优胜劣汰的市场环境。
而关于《通知》对居民生活的影响，同策研究院资深分析师肖云祥在接受北京商报记者采访时表示，从整体政策来看，《通知》的发布，是打造智慧城市的重要一环，打造服务型社会，提升居民幸福生活的体验感和获得感，从而也促进居民消费的增加。
“但也同样面临着挑战，如何搭建服务能力，所推产品有多少是市场愿意买单的。其实，所鼓励服务内容一些大型企业已经有实践和探索，但对于一些小企业而言推动的难度较大。”肖云祥如是提示道。
事实上，为补齐居住社区服务短板，推动物业服务线上线下融合发展，满足居民多样化多层次生活服务需求，在2020年12月15日，住房和城乡建设部等部门已经发布了《关于推动物业服务企业加快发展线上线下生活服务的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确，要推进物业管理智能化、关注居家养老服务等相关内容；同时提及，2021年，各省（区、市）将选择部分基础条件较好的城市开展试点。北京商报记者 卢扬 荣蕾
分享让更多人看到
推荐阅读
- 发改委：五年来长江经济带发展取得五方面历史性成就
- 人民网北京1月5日电（许维娜）5日上午，国家发展改革委召开专题新闻发布会介绍推动长江经济带发展五周年取得的成效，国家发改委、生态环境部、交通运输部有关负责同志出席发布会，并回答记者提问。国家发展改革委基础司司长罗国三指出，五年来推动长江经济带发展取得历史性成就主要体现在五个方面： 一是经济保持持续健康发展。…
相关新闻
- 评论
- 关注