卢扬 荣蕾

1月5日，住建部等十部门联合印发《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》（以下简称《通知》）。《通知》从融入基层社会治理体系、健全业主委员会治理结构、提升物业管理服务水平、推动发展生活服务业、规范维修资金使用和管理、强化物业服务监督管理等6个方面对提升住宅物业管理水平和效能提出要求。值得关注的是，《通知》提出，鼓励有条件的物业服务企业向养老、家政、房屋经纪等领域延伸。这也就意味着，物业企业经营权限逐渐放宽。

《通知》称，鼓励物业服务企业运用物联网、云计算、大数据、区块链和人工智能等技术，建设智慧物业管理服务平台，提升物业智慧管理服务水平。采集房屋、设施设备、业主委员会、物业服务企业等数据，共享城市管理数据，汇集购物、家政、养老等生活服务数据。鼓励有条件的物业服务企业向养老、托幼、家政、文化、健康、房屋经纪、快递收发等领域延伸，探索“物业服务+生活服务”模式，满足居民多样化多层次居住生活需求。

那么新《通知》的发布对于物业企业的运营有什么具体的影响呢？易居研究院智库中心研究总监严跃进分析指出，此次发布的《通知》最大亮点在于对物业企业放宽经营权限。在严跃进看来，这可以视为物业企业“春天”的到来。随着业务范围的扩大，物业企业的经营水平和服务能力将大幅提升。

严跃进指出，《通知》明确了物业企业经营范围的延伸，总结起来是三大内容。第一是养老托幼。该领域是近两年住宅项目较为关注的内容，但是成功的案例确实比较少，而物业企业基于对于社区的熟知优势，积极开展相关物业内容，有助于便捷低成本地开展服务，真正服务社区每个人。

在社区消费领域，严跃进表示，该领域主要包括家政、文化、健康、快递收发等内容，其实都是“大消费”的概念，近两年很多社区确实也在开展，但是也遇到了很多困难，包括此前备受争议的“丰巢事件”。而物业企业主动承担此类业务，有助于真正拓宽经营内容，真正实现社区服务的增值。

此外，在资产管理方面，严跃进指出，《通知》涉及到了鼓励物业服务企业向房屋经纪领域延伸的内容，这在一定程度上意味着物业服务企业后续可以开展类似租赁等业务。若物业企业可以参与此类业务，那么后续也会对存量市场的盘活产生较大的影响。

值得注意的是，通知还要求建立服务信息公开公示制度。物业服务企业应当在街道的指导监督下，在物业服务区域显著位置设立物业服务信息监督公示栏，如实公布并及时更新物业项目负责人的基本情况、联系方式以及物业服务投诉电话、物业服务内容和标准、收费项目和标准、电梯和消防等设施设备维保单位和联系方式、车位车库使用情况、公共水电费分摊情况、物业费和业主共有部分经营收益收支情况、电梯维护保养支出情况等信息。物业服务企业不得收取公示收费项目以外的费用。

此外，《通知》还要求，建立物业服务信息公开制度和物业服务企业信用管理制度，加强信用信息在项目招投标、政府采购等方面的应用，优化市场竞争环境，完善物业管理招投标制度，强化市场退出机制，建立物业服务企业红黑名单制度，推动形成优胜劣汰的市场环境。

而关于《通知》对居民生活的影响，同策研究院资深分析师肖云祥在接受北京商报记者采访时表示，从整体政策来看，《通知》的发布，是打造智慧城市的重要一环，打造服务型社会，提升居民幸福生活的体验感和获得感，从而也促进居民消费的增加。

“但也同样面临着挑战，如何搭建服务能力，所推产品有多少是市场愿意买单的。其实，所鼓励服务内容一些大型企业已经有实践和探索，但对于一些小企业而言推动的难度较大。”肖云祥如是提示道。

事实上，为补齐居住社区服务短板，推动物业服务线上线下融合发展，满足居民多样化多层次生活服务需求，在2020年12月15日，住房和城乡建设部等部门已经发布了《关于推动物业服务企业加快发展线上线下生活服务的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确，要推进物业管理智能化、关注居家养老服务等相关内容；同时提及，2021年，各省（区、市）将选择部分基础条件较好的城市开展试点。北京商报记者 卢扬 荣蕾

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)