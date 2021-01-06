陶凤 吕银玲

新一轮促消费政策措施来了。1月5日，商务部等12部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》（以下简称《通知》），提出五个方面促消费任务。其中，在稳定和扩大汽车消费方面，提出鼓励有关城市优化限购措施，增加号牌指标投放，开展新一轮汽车下乡和以旧换新。同时释放餐饮消费潜力，鼓励开展各类线上线下餐饮促消费活动，加快创新经营模式。未来，在财政金融方面将有更多政策优惠为消费这驾马车提供驱动力。

启动新一轮汽车下乡

《通知》提出，要释放汽车消费潜力，优化汽车限购措施，各有关城市要结合经济社会发展情况以及城市交通拥堵程度、污染治理目标、交通需求管控效果等，对现行非营运小客车指标摇号、拍卖等制度进行优化完善，推动由购买管理向使用管理转变；顺应消费升级需求，进一步增加号牌指标投放，优先满足无车家庭需要。

据了解，目前北京市小客车数量调控新政已正式实施，在个人摇号、轮候的基础上，新增了以“无车家庭”为单位获取指标的途径。小客车指标将优先向“无车家庭”配置，其中60%的个人新能源车指标将面向无车家庭申请者配置。

根据《通知》，我国将开展新一轮汽车下乡和以旧换新，鼓励有条件的地区对农村居民购买3.5吨及以下货车、1.6升及以下排量乘用车，对居民淘汰国三及以下排放标准汽车并购买新车，给予补贴。同时，还要鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费，加快推进车联网（智能网联汽车）基础设施建设和改造升级。

汽车是关系国计民生的重要消费品，汽车消费在社会消费品零售总额中占比达10%左右。商务部消费促进司负责人在2020年3月28日曾表示，2018年以来，我国出台了一系列稳定汽车消费的政策措施，包括促进汽车限购向引导使用政策转变、支持购置使用新能源汽车、全面取消二手车限迁政策、鼓励实施汽车以旧换新、推动农村车辆消费升级等，一些地方和政府陆续出台了汽车更新补贴、新车购置、增加限购号牌指标、开展汽车促销活动等措施。

盘古智库高级研究员江瀚在接受北京商报记者采访时表示，汽车下乡是我国最近一段时间比较常见的政策措施，新一轮汽车下乡和以旧换新属于符合整个产业发展规律的刺激政策。当前，对于我国来说，只有通过刺激消费才有可能推动整个经济的增长，刺激消费的重要性不言而喻。

助餐饮业涨人气

释放餐饮消费潜力也是下一步促消费任务的重要内容。《通知》要求完善相关扶持政策，促进绿色餐饮发展，加快培育绿色餐饮主体。鼓励各地因地制宜开展各类线上线下餐饮促消费活动，完善餐饮服务标准，支持以市场化方式推介优质特色饮食，提升市场人气，提振消费信心。此外，还要鼓励餐饮企业丰富提升菜品，加快创新经营模式，加强与网络平台合作，推动“互联网+餐饮”发展。

据了解，自2020年6月启动的北京消费季就在餐饮等领域累计开展了千余项线上线下促消费活动，累计发放餐饮购物消费券、智能产品消费券和餐饮外卖消费券3900万张，涉及京东、小米、国美、美团、饿了么等多家平台，实现销售额135.2亿元。

“这些年中国人在餐饮上愿意花的钱越来越多，餐饮消费的刺激政策有利于经济发展，也符合消费和市场规律。”江瀚说，“整体上来说，当前的政策重点就是进一步推动中国双循环的发展，让内循环逐步占据有利的市场地位。”

除了餐饮消费，《通知》还要求激活家电家具市场，鼓励有条件的地区对淘汰旧家电家具并购买绿色智能家电、环保家具给予补贴。并支持废旧物资回收体系建设，合理设置废旧大宗商品回收处理中心、回收运输中转站，按照城市公共基础设施给予保障。在加快发展乡镇生活服务、优化农村消费环境等方面也提出了具体的要求。

中钢经济研究院高级研究员胡麒牧告诉北京商报记者，商务部出台的措施体现了中央经济工作会议中关于需求侧管理的思路。从措施指向的领域来看，一个是促进与民生相关的刚性需求的释放，比如汽车、家电、餐饮消费；另一个就是对下沉市场潜力的挖掘，如各种汽车下乡、家电下乡政策以及对农村消费基础设施的完善。

加大财政支持

作为“十四五”的开局之年，2021年的促消费工作早已提上日程。在2020年11月26日举行的消费升级行动计划推进现场会上，商务部就已表示，2021年各地商务主管部门要促进城市和乡村消费扩容提质，培育国际消费中心城市；要加速商品和服务消费潜力释放；稳定和扩大汽车消费，提振家电家具消费，扩大进口商品消费，促进餐饮消费，创新开展消费促进活动。

为保障促消费各项工作顺利进行，在此次发布的《通知》中，也强调要完善惠企政策措施。鼓励各地通过财政补助、金融支持等手段推动非国有房屋出租人加大租金减免力度；允许连锁企业单个门店享受小微企业租金减免政策。推动流通企业工商用电同价政策尽快全面落实，支持具备条件的转供电用户改为直供电，严查转供电主体电价违法行为，确保电费优惠政策落到实处。鼓励有条件的地区对受疫情冲击严重的流通企业给予专项补贴。

同时，加大金融支持力度。鼓励金融机构加大对流通行业市场主体特别是小微企业和个体工商户的金融支持力度，增加免抵押、免担保信用贷款投放。鼓励金融机构在依法合规、风险可控的前提下，规范创新消费信贷产品和服务，加大对居民购买新能源汽车、绿色智能家电、智能家居、节水器具等绿色智能产品的信贷支持。鼓励相关保险机构为企业开展信用销售提供风险保障。

在胡麒牧看来，从总量上看，这些措施通过对“三驾马车”中消费的刺激来拉动经济增长；从结构上来看，是通过对需求侧的管理，来进一步推进供给侧改革，提升大宗消费产品对应的汽车、家电等制造业的转型升级；而从保障措施上看，财政金融政策从供给需求两侧同时发力，通过各种税费减免和信贷优惠来降低生产成本和消费成本。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)