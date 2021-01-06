赵述评 赵驰

北京商报讯（记者 赵述评 赵驰）1月5日，罗森（北京）有限公司针对“关东煮掉地上冲水接着卖”事件发布声明表示，已对涉事门店进行停业整顿，并成立专项小组进行调查。罗森将对门店销售各项环节展开自查并严格落实相关规定。

1月4日，一则“罗森便利店关东煮掉地上冲水接着卖”的视频迅速在网络上热传。视频显示，在北京高碑店罗森便利店，有消费者看到关东煮中的腊味香肠掉地上后，门店工作人员将其用水冲洗之后再次放回锅里继续售卖的行为。该行为引起消费者的不满，面对消费者的质疑，门店店员则表示地面每天都擦，并表示食物已经洗了，所以放到锅里继续卖。

该事件在微博引起网友热议并登上微博热搜。针对此事，北京商报记者联系到罗森（北京）有限公司方面。该公司相关负责人对记者表示，目前，罗森已主动与朝阳区食药局进行了沟通，并配合相关部门调查取证，后续会根据调查结果，第一时间在官方微博公布。同时，罗森内部已开始对罗森北京所有门店开展自查并整改。

有分析认为，食品安全是品牌不可逾越的一条红线，若在此方面出现纰漏，将会给企业形象和发展带来一定影响。企业应加强内部监管力度，建立标准体系并不断完善。从业人员综合素质方面需进一步提升，加大食品安全知识的培训和宣传。

事实上，食安问题频现折射出的是食品从业人员管理和监管的“漏洞”。部分餐饮单位甚至一些大的品牌连锁餐饮企业仍然存在从业人员健康管理等制度执行不到位、加工操作行为不规范、后厨加工区卫生状况差、餐具清洗消毒不彻底等问题。

去年7月，海底捞旗下一家门店所用筷子检出大肠菌群；同月，小龙坎因加盟店制售2吨地沟油登上微博热搜。同时，该品牌另一加盟店内后厨也出现诸多食安隐患。此外，在2020年央视“3·15”晚会中，知名餐企汉堡王在南昌市的加盟店因出现使用过期食品、擅自修改食品原料有效期等问题被立案调查。

北京商业经济学会常务副会长赖阳在接受北京商报记者采访时表示，疫情期间食安检查之后出现很多问题，说明公众会按照更严格的标准来监督餐企。“这并不是疫情期间短暂性的关注，而是消费者对食安标准、卫生环境要求有了一个本质性的提升，更是新的趋势，所以企业在食安方面应高度关注并深度改进。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)