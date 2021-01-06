重回6.4 人民币汇率双向波动延续
新年伊始，人民币汇率走出一波升值行情。1月5日，央行官网披露人民币汇率中间价公告，人民币对美元中间价报6.4760，时隔两年半重回6.4时代。同时，在岸、离岸人民币对美元汇率也接连突破升值关口。分析人士认为，人民币汇率在2021年开年延续去年强劲走势，长期来看，人民币汇率整体呈现双向波动。
两年半以来新纪录
根据央行官网披露的人民币汇率中间价公告，1月5日，人民币对美元中间价报6.4760，相较上一个交易日报价6.5408上调648个基点。在岸、离岸人民币对美元汇率在新年的两个交易日内，也持续刷新2018年6月以来新纪录。
Wind数据显示，1月5日上午，离岸人民币对美元汇率持续上升，10时40分突破6.42关口，随后进一步上升至6.4129，日内涨逾400点，现报6.4465。同时，在岸人民币对美元汇率也持续升高，最高升值至6.4308，现报6.4630。
中银证券全球首席经济学家、国家外汇局国际收支司原司长管涛告诉北京商报记者，近期人民币对美元汇率的较快升值是多方面因素综合造成的。管涛指出，2020年下半年至今，人民币汇率整体处于多重利好共振状态。一方面国内疫情得到有效防控，疫苗研发稳步开展，同时，央行通过阶段性的宽松货币政策等灵活调控手段，逐渐引导国内经济常态化。
“另一方面，海外疫情扩散且防控滞后，对欧美经济形成重大冲击。美联储宽松货币政策的影响逐渐显现，美元流动性泛滥导致美元持续走弱，在2020年末，美元指数跌破90关口，中美利差逐步加大。”管涛表示，“期间也没有出现超预期的利空事件，最终形成了当前的局面。”
此外，2020年12月31日，外汇交易中心发布公告称，自2021年1月1日起，调整CFETS人民币汇率指数篮子货币权重。下调美元货币权重至0.1879，上调欧元、港元、英镑、澳元等权重。业内人士指出，从影响来看，根据贸易情况适当降低美元权重占比可以增强人民币汇率弹性，进一步推进人民币汇率的市场化改革，避免由于单一币种走势带来的人民币汇率大幅波动。
升值的两面性
据Wind数据，离岸人民币对美元2020年全年升幅为6.59%，在岸人民币对美元全年升幅为6.08%，均结束了2018年、2019年连续两年的贬值。
在接受北京商报记者采访时，中国民生银行首席研究员温彬表示，人民币对美元的升值主要是中国经济基本面决定的。另外，美联储实施量化宽松货币政策导致美元贬值也使人民币被动升值。
温彬同时强调，去年我国国际收支状况改善也对人民币汇率形成支撑。一方面，去年我国对外出口明显超出市场预期，经常项目顺差扩大；另一方面随着我国金融市场的进一步扩大开放，国际投资者看好中国经济长期前景和资本市场发展潜力，人民币作为避险货币的特征开始显现，资本项目流入持续增加。
正如温彬所言，人民币作为避险货币的特征开始显现。管涛解释道，随着市场避险情绪消退，美元指数下行，市场逐渐意识到美股的估值偏高。当前中国经济前景比较确定，而A股也具有一定的配置价值，部分资金逐渐向包括中国在内的新兴市场转移。
需要注意的是，管涛强调，外资更多的也是按照自身的交易逻辑进行资产配置，人民币汇率升贬和A股走势无必然联系，投资者不应该以此作为判断标准。“A股的吸引力不是取决于人民币汇率是否升值，而取决于中国经济基本面。”
北京商报记者注意到，当前人民币升值势头明显，不仅引发了业内对于A股走势的探讨，开展进出口贸易的企业也成为业内关注的焦点。日前，央行等六部门还出台了《关于进一步优化跨境人民币政策支持稳外贸稳外资的通知》，在跨境人民币结算、投融资管理等方面放宽限制条件。
在温彬看来，从实体经济层面看，人民币升值有利于促进进口，但也会对部分出口行业带来压力。温彬表示，对于开展跨境贸易的企业如果收支出现货币错配，不论人民币是升值还是贬值，都将面临汇率波动带来的风险。中国作为世界第二大经济体、第一大贸易国，应加快推进人民币国际化。“跨境企业如果能够在贸易项下使用人民币结算，能有效降低汇率风险，提升企业稳健经营的能力，对于当前稳外资、稳外贸将发挥积极作用。”
此外，管涛指出，对于企业来讲，要坚持汇率风险中性的意识。企业还是要立足主业，不要去人为地加杠杆、赌汇率的方向，否则并不是对冲风险而是通过冒险去赚取收益，将带来更大的不确定。
做好汇率风险管理
根据外汇交易中心披露的数据，2020年12月31日人民币对美元汇率中间价报6.5249元，全年累计调升4513点，升值幅度为6.92%，创下1994年汇率并轨改革之后的年度升值幅度纪录新高。
“短期来看，人民币对美元还将保持强势”，温彬称，从中长期看，人民币对美元将继续保持在合理均衡水平上双向波动。对进出口企业来说，要树立风险中性的理念，不要对赌人民币走势，而应利用好衍生工具做好汇率风险管理，保持平稳经营。
对于人民币未来的走势，管涛指出，不论发展到哪一阶段，影响人民币升贬值的因素都是同时存在的，二者之间处于此消彼长、相互影响的状态，未来人民币汇率走势必然是有涨有跌。
管涛强调，无法猜测拐点何时出现，市场不会对这一变化无动于衷，而是会主动对利弊转换过程中的影响进行综合评估，随时进行调整。而随着市场风向的变动，监管层也会采用政策手段进行调控。“从中长期来看，我相信人民币是有潜力的。中央提出的新发展格局、新发展理念，把这些事情落实好，人民币将会有更大的升值空间”。
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